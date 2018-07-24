明道新戲女導演險遭機師性侵 報警反遭威脅提告！

2018年07月24日 11:51 中時電子報 吳品瑤

藝人明道近來與港星鄭嘉穎、謝天華合作主演網劇《套路》，然消息曝光後劇組風波不斷，繼之前爆資金去向不明險些無法順利開鏡後，該劇女導演林淑貞昨發表聲明，爆出本月16日在拍攝期間入住飯店，清晨6點熟睡時，房間竟遭人入侵，歹徒意圖對她性侵，事後才發現對方竟是住隔壁房的海南航空白姓機師，讓她嚇得報請公安處理，沒想到竟遭對方公司高層長官反威脅，整起事件爆出後引發軒然大波。

海南航空發表聲明。(翻攝自海南航空微博)

昨(7/23)《套路》林淑貞導演發表驚人聲明，表示自己日前在飯店熟睡時，驚覺遭人壓制並撫摸胸部意圖性侵，睜眼一看竟是一名僅穿著黑色內褲的陌生男子，她出於自衛本能打跑對方，在飯店人員協助下報警處理，經調查後發現該男是住隔壁房的海南航空白姓機師，從18樓高的陽台翻爬進女導演房間，聲稱自己是「酒後糊塗犯錯」。

女導演報警後，白姓機師的朋友及上司也前來關心，她表示期間公安力勸她和解，她則因香港人的身分以及在朋友的建議下，表示要考慮幾天，之後再到公安局立案，當天白姓機師所屬公司高層也到場，竟力勸她不要提告，理由是「培養一個飛機師的成本很高」，更誇張的是，公安竟反過來表示過程中女方也打了男方，「如果我堅待立案告他，他們同時也會告我襲擊」，最後在完全沒有法律的支援下，林淑貞決定先離開警局再做打算，最後她返港後身心俱疲，決定退出劇組。

林淑貞導演險遭海南航空機師強姦一事爆出後，引發社會關注，白姓機師與海南航空飽受批評，外界幾乎一面倒聲援女導演，而海南航空飽受負評壓力，今凌晨終於發表聲明，坦承公司員工白某「在休息時間因個人不當行為接受警方調查」，公司給予高度關注並且在第一時間對白某做停職處理，之後會全力配合警方調查，承諾「絕不庇護任何違法違紀行為」。

(中時電子報)