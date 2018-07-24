女警隻身制伏毒蟲 當場查獲海洛因針筒

2018年07月24日 12:54 中時 謝明俊

北市警文山二分局萬盛所女警陳于真，日前在轄區巡邏見到周姓男子，一眼就認出周某是分局毒品調驗人口，並已逾期未到分局驗尿，陳員攔下周某盤問，周某因身上藏有海洛因心虛逃跑，陳員膽大隻身緊追50公尺後制伏周某，讓同事大讚陳員英雌不讓鬚眉。

萬盛派出所女警陳于真是在日前下午巡邏時，在轄區萬盛街發現分局毒品列管未到驗人口周姓男子，立即攔停盤查。周男一開始假意配合陳員盤查，陳員詢問周某何不到分局報到驗尿，周某假稱自己將入獄服刑，所以才未報到。

隨後，周某見到陳員以無線電呼叫支援，當場棄車逃逸，陳員立即尾隨追捕，並用無線電請求支援，在追捕約50公尺左右，陳員成功擒拿周男，隨後支援警力迅速到場，周男已無力反抗，便主動交出身上內含海洛因的注射針筒，經檢測針筒內殘餘海洛因確呈陽性反應，陳員等將周男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

據萬盛派出所所長黃俊國表示，陳員從警專畢業分發萬盛派出所任職才一年多，平時工作態度積極認真，對於刑事案件偵查具有高度熱忱，每當派出所其他同仁查獲刑案時，陳員都從旁積極學習並勤作筆記，吸取資深學長之經驗，即使個頭嬌小，其表現卻不輸男性員警，尤其是陳員膽大心細，敢隻身追捕毒蟲，勇氣可嘉，令人嘉許。

(中時 )