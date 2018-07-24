《全台最速報》震撼彈！林為洲宣告參選新竹縣長

震撼彈！林為洲宣告參選新竹縣長

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中時電子報
綜合報導

◎林為洲再丟震撼彈！國民黨籍立委林為洲因竹縣長之戰黨內徵召副縣長楊文科，讓一向堅持走黨內機制的林為洲備感委屈，聲稱在7月中取得林氏宗親的支持下，林為洲宣告參選到底，直言國民黨開除他也是可預期的結果，此舉也是「求仁得仁。」

◎瑕疵瓦斯鋼瓶已回收97％ 宜縣府追查剩餘106支下落

台灣保安工業公司進口的瓦斯鋼瓶開關閥因製造過程有瑕疵，導致有超過10萬支瓦斯鋼瓶有瓦斯外洩疑慮，經宜蘭縣政府全力追蹤，已追回97％的問題鋼瓶，宜蘭代理縣長陳金德24日表示，目前宜蘭縣內尚未回收的瓦斯鋼瓶還有106支，縣府將會尋找法源，在法令許可下對於始終聯絡不上、並極可能使用問題鋼瓶的民宅，會同村里長、員警等，以強制開鎖入內檢查方式，以免發生公安問題。

◎毒犯載女友逃 警車卡車頭扭打壓制

台中市警二分局育才派出所3名員警在北區一中街與錦新街口，攔查一輛違停未熄火可疑車輛，警察怎麼喊就是不下車受檢，23歲邱姓嫌犯載女友意圖衝出，擋在前方的警用機車頓時卡車頭遭拖行約50公尺，雙方在市區追逐將近10分鐘嫌犯逃不過，最後落入警方手裡並在車內查獲K他命、毒咖啡包、梅碇及10多萬元現款。

◎台西海園遊學景觀營造計畫 打造西海岸生態景點

台西鄉海園觀光園區荒廢10餘年，經雲林縣政府整修配合新建的海口生活館，提出「台西海園遊學景觀營造計畫」，24日縣長李進勇前往勘查，希望藉由政府與社區攜手合作，重振台西地區的觀光產業。

(中時電子報)

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