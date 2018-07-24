畢業暑假求職潮 餐飲住宿業求才人數創15個月新高

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中時
李宜秦

主計總處公佈6月失業率為3.7％，創18年來同月新低，根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，住宿及餐飲業成長人數最多，較五月成長10.17％、較去年同月增加3.7％，求才人數創下近15個月新高。

畢業、暑假求職潮到來，打工族與新鮮人增加，24歲以下求職人數連續4個月正成長。因受到節慶、畢業聚餐，且因夏天酷熱帶動清涼飲品需求，餐飲業除營業額成長，求才人數也增多。目前餐飲業職缺最多集中在台北市（28.62％）、次為台中市（21.84％）、第三為新北市（14.72％）。

根據統計，夏季為手搖飲料市場旺季，國內多家知名品牌手搖飲料店積極招兵買馬、擴張海外市場，店長職缺開出月薪42,000元，也有連鎖餐廳為增開分店，儲備幹部薪資開出42,000到45,000元的高薪，還有許多餐旅店家徵求職場新鮮人或二次就業的上班族，分別開出4到5萬元不等的月薪。

另外台灣就業通網站提供求職管道與職業訓練課程，有轉職意願的民眾可上網站查詢訊息，發展署將於8月份陸續在全國各地辦理徵才活動，提供超過18,000個職缺，8月4日將在基隆市體育館辦理大型就業博覽會，預計會提供2000個職缺。

(中時 )

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