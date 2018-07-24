全國教育局處長會議登場 葉俊榮：12年國教課綱是龐大工程

2018年07月24日 12:02 中時 林志成 ／彰化報導 ／彰化報導

全國局處長會議今天在彰化舉行，教育部長葉俊榮致詞時表示，12年國教課綱是龐大的工程，強調連接不同學習階段及跨領域的統整，而今年則是關鍵的一年，每個學生、老師都有一定角色要扮演，它造成的改變讓人期待。

全國教育局處長會議今、明兩天在彰基國際培訓中心舉行，與會教育局處長分享推動落實12年國教課綱的準備及轉化經驗，以共備的社群精神，開創新課綱自發、互動、共好的教育新藍圖。

教育部課審大會目前正緊鑼密鼓審議12年國教課綱中，預計8月底審完，之後書商有將近1年時間編教科書，明年8月起，12年國課綱正式上路，高中、國中、國小學生都要開始使用新的教科書。

在今天會議中，葉俊榮致詞表示，12年國教課綱的推動，受到社會高度的重視，它是個龐大的教育工程，將帶動組織、人、機制、程序及互動模式的變化，除了是教育現場的轉變，也將帶動台灣整體的發展。

葉俊榮說，12年國教課綱以素養為導向，擺脫擺脫過去以課本或文本為中心的思考，讓學生學習延伸到能力、態度、生活內涵，對孩子極度重要，也是讓台灣迎向國際競爭的重要工作。

彰化縣長魏明谷則說，彰化在風力發電排名全國第一、太陽能發電排名第三，因為地理和氣候的優勢，縣內所有學校都裝設太陽能板以種電，每年可因此獲得6400萬元回饋金，小校一年可得8萬元、大校可得100萬元，而且持續20年都有穩定收入，這對學校來說，是不少的經費收入。

今年的會議以「12年國教課綱推動與落實」為主題，就校訂課程、教師專業自主課程導向，邀請國小、國中及高中就校訂課程的系統規畫、彈性學習、教師共備社群等進行經驗分享。

另對於台大校長遴選問題，葉俊榮表示，昨天已跟台大代理校長郭大維等人見過面，雙方對於台大未來都很關心，希望大家一起努力，讓這個僵局得以正面處理。

(中時 )