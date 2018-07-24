調查局第二波安居專案 破獲大型製毒工廠

2018年07月24日 13:12 中央社 中央社

法務部調查局今天發布新聞稿指出，18日在埔里事業區林班地，破獲「第二波安居專案」的最大安非他命製造工廠，查獲安非他命原料及半成品500多公斤。

調查局也說，根據衛生福利部資料，1公克甲基安非他命可供40人次吸食，而這些半成品若製成安毒，估計約可供800萬人次吸食。

調查局台北市調查處結合台中市調查處、中機站、南投縣站、屏東縣站、新竹市刑大科技犯罪偵查隊、台北市刑大科技犯罪偵查隊等單位，在台北地檢署檢察官詹騏瑋及南投地檢署檢察官胡修齊共同指揮下組成專案組，於18日凌晨在埔里事業區林班地內的鐵皮民宅，破獲一座大型安非他命製毒工廠。

這次的行動共逮捕林姓嫌疑人等5人，起出氯假麻黃素成品約8公斤、液態安非他命約560公斤，並查扣大批製毒器具及化學物品、運毒車輛2部。

檢調調查，製造安非他命第一階段的「氯化」（俗稱化大料）過程，會冒煙並散發濃濃刺鼻化學味，所以，林姓嫌疑人選定埔里事業林班地靠近薰衣草森林觀光景點，進行「化大料」及第二、三階段製程，準備將甲基安非他命成品運往台北地區販售。

調查局指出，這個集團選定國內毒品需求量較大的暑假期間製毒以牟暴利，專案組長期布線追查，24小時緊盯，而嫌犯生性狡滑、警覺性高，平日駕車經常闖紅燈及在市區繞圈打轉，又專挑深夜或凌晨進入山區製毒工廠，企圖擺脫專案人員監控。

此外，調查局也表示，調查局台北市調查處繼今年初的第一波安居專案期間，在基隆、台北關區截獲600公斤毒品後，經長期偵查及追蹤研析，於18日在埔里事業區林班地，破獲第二波安居專案期間最大的安非他命製造工廠案，展現調查局執行政府強力掃毒決心與達成溯源斷根目標。（編輯：梁君棣）1070724

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(中央社)