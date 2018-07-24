鐵鳥翱翔天際 全球七大軍民巨型飛機排行榜

2018年07月24日 12:26 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，從萊特兄弟（Wright brothers）成功讓人類「飛翔」後，百年來不斷地改良升級，讓飛機的性能和科技也不斷地讓人驚豔。除了造型特殊外，機身、容量和體積提高的機型，也讓不少航空迷嘖嘖稱奇。美媒也統整了十架「巨型飛機」，讓讀者一覽這群超大型鐵鳥的風采。

一、Stratolaunch

由微軟（Microsoft）共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）投資、挑戰世界最大型客機紀錄的Stratolaunch，機身長約73公尺、機翼寬達117公尺，重量高達22.67萬公斤，雖然尚未進行首飛，但其特殊造型已吸引不少鎂光燈的注目。

由微軟共同創辦人保羅艾倫投資、挑戰世界最大型客機紀錄的Stratolaunch客機。（圖/Stratolaunch官網）

二、休斯H-4大力神（Hughes H-4 Hercules）

由投資大亨霍華·休斯（Howard Hughes）主導研發，本是美軍在二戰（World War II）期間採購的越洋運輸機，但原型機卻在二戰結束後才完成，而且首飛時、不僅無法順利起飛，更存在高噪音、耗油大、舒適與安全性不足等多項問題，最終H-4大力神胎死腹中。但俗稱「雲杉鵝」的H-4運輸機，擁有97.54公尺寬的機翼、需要8具螺旋槳和引擎發動，並且屬於在水上起降的大型運輸機。

三、安東諾夫An-225運輸機（An-225 Mriya）

由前蘇聯（USSR）安東諾夫設計局研製、一架離陸重量超過600噸的超大型軍用運輸機，也是迄今為止，全世界承載重量最大的運輸機，其最大特色就是專為太空任務設計，首飛隔年（1989）就完成暴風雪號太空梭的背負飛行任務。但隨著蘇聯解體，目前僅有一架實體機存放於烏克蘭境內。

1989年前蘇聯的An-225運輸機，完成背負暴風雪號太空梭飛行任務。（圖/美國國防部）

隨著英美和中國大陸資本引入，讓安-225運輸機有「復活」的跡象。這架巨無霸共需要6名飛行員，機身長度為84公尺、機翼寬度為88.4公尺，最大航程可達14,000公里。由於機身龐大，起降架上共有28顆輪胎組成。

四、空巴A380

打破波音（Boeing）747客機高懸多年的載客量最高紀錄，於2007年正式投入服役的A380客機，是當年空中巴士集團吸引全球目光的最大武器。為製造最大化的噱頭和話題熱度，在試飛期間，空巴讓A380機隊造訪了包含台灣在內的全球十多個城市，首架客機則交付新加坡航空使用。

空中巴士最大型的客機A380。（達志影像/Shutterstock）

A380客機擁有四座引擎、最大載客量可達853人次，最大飛航距離則長達15,700公里，成為各大航空公司經營超長跨洋航線的運載首選。目前，A380客機最大客戶就是來自杜拜（Dubai）的阿聯酋航空（Emirates Airline）。

五、波音747-800

曾是波音公司（Boeing）最大的驕傲，747系列客機被外界譽為「空中女王」，自1970年投入服務後，至2007年為止，波音747保持全球載客量最高飛機的紀錄長達37年。擁有4架引擎的雙層巨無霸設計，三級艙等設計能載416人、二級艙等則能有524人的高載客量。747系列不僅能載客，在貨運和軍事運輸上都曾稱霸一方。

德國漢莎航空現役的波音747-800型客機。（達志影像/Shutterstock）

747-8型是最新的衍生型號，三級艙等可搭載467名乘客、最大飛行距離為14,815公里，但最終仍敗於高油價和雙引擎趨勢，被迫宣布停止生產線，僅保留貨機版本。

六、安東諾夫An-124運輸機（Antonov An-124）

由前蘇聯的安東諾夫設計局研製的遠程戰略運輸機，於1986年投入服役，問世時為當時全世界最大的飛機，共生產了56架運輸機，主要任務為運送坦克或戰機，隸屬於俄羅斯空軍麾下。2005年重開生產線，也有少部份民用版本在商業航空使用中。

停靠於馬來西亞的An-124運輸機。（達志影像/Shutterstock）

同樣需要6名飛行員駕駛，可掛在約15萬公斤重的貨物，高載重時的最大飛行距離有5,400公里，擁有4具渦輪扇葉發動機。

七、洛克希德C-5「銀河」運輸機（Lockheed C-5 Galaxy）

由洛克希德公司推出、於1970年投入服役的C-5「銀河」運輸機，是美國空軍現役最大的戰略運輸機，總產量為131架、可以隨時滿載全副武裝的戰鬥部隊（包括主戰坦克）到達全球的任何地方，爲戰鬥中的部隊提供野外支援。

美國空軍現役最大型的運輸機C5「銀河」運輸機。（圖/美國空軍）

C-5運輸機需要7名機組員，擁有28枚輪胎分散降落重量，上層艙可載運75名乘客，機艙內可裝載美軍各式裝備，即使是重達74噸的移動棧橋亦可，滿載油料重量高達15萬公斤，滿載時的最大飛行距離長達4,400公里，成為美軍最重要的補給工具。

(中時電子報)