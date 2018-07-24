台大創創年會今登場 打造企業創新彈藥庫

台大創創中心24日舉行第二屆台大創創年會。(簡立欣攝)

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旺報

台灣新創持續發光發熱，台大創意創業中心24日舉辦第二屆「TEC #2 Demo Day—台大創創年會」，展現本屆台大創創加速器在智慧物聯、健康醫療、金融科技、文創生活四大領域的豐沛創新能量；創業主題積極運用人工智慧、機器學習，結合AR虛擬實境，聊天機器人等新興科技。今年擴大招募50支跨領域新創團隊，是國內單期規模最大的新創加速器。

台大創創中心2014年成立，前身是台大車庫，是台大校內一級單位，核心業務是台大創創加速器和台大車庫孵化器，5年來打造高達180組的新創團隊。去年8月台大創創加速器開始營運，針對已經具備產品或雛形、但需驗證客戶需求及商業模式的新創公司，推出加速器計畫，不限台大團隊參加。

24日新創團隊亮點齊發，包括：甫獲經濟部工業局2018年金漾獎冠軍的數位資產仲介FLIPWEB團隊，擁有獨特的商務模式；曾獲2016年經濟部通訊大賽冠軍的三維人，則擁有高技術含金量；研發新一代食道癌近接治療置放器的貝克生醫，是由前新光醫院腫瘤科主治醫師領軍；以機器學習開發藥物預測模型的Virtual Man；以及榮獲紅點、iF雙獎肯定的走走家具等。

台大代理校長郭大維表示，創新是我國產業成長及升級的關鍵，台大創創中心將結合產學鏈結綜效，為企業提供堅實的技術解決方案、前瞻技術突破、嶄新的商務靈感。「非常感謝所有的企業導師，把過去的實戰經驗分享給同學、提供養分；創創中心希望更多企業加入，透過這樣的正向循環，引領未來科技發展。」

台大創創中心執行長曾正忠表示，企業資源有限，不可能將所有創業團隊培養在公司內部，因此與新創加速器借箭，快速為企業注入創新活水，是企業更好的選擇。

台大創創中心主任李吉仁強調，本屆新創團隊特別在健康醫療領域方面表現亮眼，半數由台大研究師生組成，帶入實驗室及技術後盾；預期台大創創將是企業未來積極尋求投資和合作機會的創新智庫。

(旺報 )

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