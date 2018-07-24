挺屏縣府未強拆連日被罵 周春米po冰沙照降溫

2018年07月24日 13:02 中時 郭建伸

屏東縣議員蔣月惠咬殺警察引發外界關注屏東公勇路拆遷案，連日力挺縣府沒有強拆的綠委周春米反遭網友撻伐，臉書甚至被灌爆。對此，周今凌晨再度po文，並附上一張「冰沙照」，盼藉此和緩情緒。她指出，這次爭議不該只停留在有無強拆，還要討論公共利益，呼籲大家別再劍拔駑張、惡目相向，看看其他未表達意見的人及內政部說法，也許有更正面的能量突破。

周春米強調，在都市計畫道路有必要性與公益性的前提之下，依據土地徵收條例的相關規定和現在已經完成的程序，公勇路上的土地均已完成徵收，14戶已依法領取徵收補償金，也完成拆遷。

周春米指出，不同意戶的7戶，有4戶在行政訴訟中，3戶已訴願駁回確定，雖然訴訟或訴願不停止執行，但她認為屏東縣政府還是會持續和這些住戶溝通，以得到他們的諒解和成全。

周說，之前的屏東火車站是沒有後站出口的，高架後的火車站，透過相關的都市規劃，希望也能帶動後站的繁榮，而這條公勇路拓寬後，會筆直連結復興路和建民路。她也強調，這點就不要再扯什麼樁腳利益了。

她也提到，小學三年級後她就自己騎腳踏車去上學，每天都會經過建民路，但40年過去，建民路還是維持現狀，沒有任何的變化；有人期待都市的發展和進步，她認為這是每個為政者扛在肩上的責任，強調利害關係並非只有同意戶與不同意戶，「爭議不應該只停留在有無強拆，這次的討論應該還有公共利益」。

(中時 )