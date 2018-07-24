東亞奧會理事會取消東亞青運 中市府表達強烈遺憾與抗議

2018年07月24日 12:39 中時 盧金足

台中市朝馬國民運動中心的羽球、北區國民運動中心的游泳與跳水等水上運動、多功能運動中心（迷你蛋）的柔道、網球中心、輕艇等，都持續為了東亞青整建中。（盧金足攝）

台中市政府全力投入2019年第一屆東亞青年運動會(EAYG)，為台灣首次舉辦奧運體系的國際賽事，突然遭大陸杯葛取消。對於東亞奧林匹克委員會(EAOC)24日召開臨時理事會，取消2019年第一屆東亞青年運動會(EAYG)在台中舉辦，台中市府發表聲明表示「我們表達強烈遺憾與抗議！」不能讓青年選手及全體台中市民的努力白費，盼兌現這場台灣與世界的約定。

台中市政府表示，自2014年10月24日起擔任東亞青年運動會之主辦城市，歷經兩任市長，建設場館及規畫賽事至今已投入6億7672萬6,000元，籌辦情形符合預期進度。

而且台中作為主辦城市三年多來，EAOC曾數次組團至台中，針對賽會籌辦情形具體交換意見，也對台中市的努力表示肯定。

為鼓勵與培養青年運動員，EAOC於2013年5月決議將過去的東亞運動會轉型為東亞青年運動會，首屆賽會原定於2019年8月24日到8月31日舉辦，預計將有來自9個國家地區、共計近2300名運動選手及隊職員前來台中參與14項賽事，不僅是台灣及東亞地區優秀青年選手期待的運動盛會，台中市民也對於舉辦這場國際重大賽會表達殷殷期盼。

台中市府表示，感謝這段時間以來，中央政府及中華奧會的協助與努力，很遺憾的是，EAOC今天召開臨時會議，傳出基於政治因素取消台中主辦首屆東亞青年運動會。

「對於這個程序倉促而粗暴的決定，我們要嚴正呼籲EAOC，莫因為政治力介入而犧牲運動選手的權益」，台中市府強調，不僅有違奧林匹克運動的初衷及運動家精神，更無視全體台中市民、台灣人民及各參賽國家地區付出的心血。

台中市府表示，將向國際表達抗議，不能讓青年選手及全體台中市民的努力白費，盼兌現這場台灣與世界的約定。

(中時 )