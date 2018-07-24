看準鈦鍋具安全性 業者推平價鈦鍋搶攻市場

2018年07月24日 12:28 中時 林宏聰

「鈦鑽鍋」發表會邀請「菲姐」現場示範推薦。（林宏聰攝）

國人越來越重視食安，近年純鈦餐具、鍋具備受矚目，高雄有業者研發外層不銹鋼、內層純鈦材質的「鈦鑽鍋」，取得10年國家專利，24日發表會請來鍋具女王「菲姐」站台。菲姐說，40年前她開始推薦不鏽鋼鍋，當時是健康鍋具革命，如今材料升級成更耐腐蝕、光觸媒抗菌的純鈦鍋，是另一次了不起的革命。

富象國際公司3、4年前承製中鋼首批50萬個鈦杯引發轟動，帶動後續一系列鈦碗、鈦筷、鈦吸管、鈦鍋熱潮，董事長侯政利與太太余春芳茹素30年，立志推廣鈦鍋具、餐具，讓國人吃得更健康。

侯政利說，純鈦材質有光觸媒防霉、除菌功能，抗腐蝕、不易生鏽，是航太材料及醫療級金屬，但易產生氧化膜層，手指摸過就容易變黑，雖無健康疑慮但不太好看，因此他設計鍋具外層使用不鏽鋼，保持美觀，且考量鈦材質單點受熱性質，鍋具下方特別包覆鋁，達到平均受熱效果。

由於結合異材質膨脹係數差異大，侯政利與對岸研發團隊終日苦思，花了3年多時間、斥資2000多萬研發，才成功以爆炸焊接方式將不鏽鋼、純鈦順利貼合。

「好東西要讓人買得起！」侯政利說，純鈦成本高，目前市售鈦炒鍋起碼1萬5000元起跳，他藉由網路行銷、販售節省門市開銷，同規格純鈦單柄鍋定價僅8000多元，未來不排除透過OEM方式與其他品牌合作，共同推廣平民化的鈦鍋具。

24日鈦鑽鍋新品發表會，共展示悶燒罐、提鍋、湯鍋、單柄炒鍋等8款產品，余春芳特別介紹純鈦提鍋甚至能夠拿來燉中藥，直接放進冰箱冷凍也沒問題，讓家庭主婦準備一鍋就能搞定。

發表會現場請來「菲姐」示範推薦，她說純鈦材質安全有保障，尤其鍋蓋頭用水晶玻璃製程，不易變形或熔出有害物質，「而且看起來像顆50克拉大鑽戒，擺在餐桌上也很好看！」

(中時 )