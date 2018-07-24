隋棠Q兒難戒尿布 老公20張紙片2天搞定！

Max靠爸爸Tony的小妙招，成功在兩天內戒掉尿布。(取材自隋棠臉書)

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中時電子報

你家也有戒尿布困難的孩子嗎？快來看女神的育兒妙招！女星隋棠樂嫁資深藝人賴佩霞繼子Tony，婚後3年給老公添了一個好字，生下兒子Max跟女兒Lucy，目前雖已復工，但重心仍大多放在家庭，常在社群網站上分享育兒日記，近來小帥哥Max也到了戒尿布的時期，然最常跟孩子們相處的媽媽隋棠卻沒轍，最後竟然靠爸爸Tony使出小妙招，短短兩天就讓Max戒尿布成功。

隋棠今凌晨在臉書分享苦惱事，表示最近在訓練Max到小馬桶上廁所，但好說歹說，兒子就是不願意嘗試，「我們也不想強迫他，所以他到底何時能戒尿布一直是個謎」，結果某天，老公Tony腦中閃過一個想法，竟拿了張白紙，寫下1到20的數字，接著將其貼在冰箱上，對兒子說：「Max，你在小馬桶尿尿一次就能來跟爸爸拿一張貼紙，等你貼到20，你就可以選擇要去露營還是去上個禮拜去的那間車車飯店」。

爸爸靈光乍現使出利誘法，竟然順利讓兒子Max上鉤，隋棠說此招一出，「這小子當天就學會去小馬桶尿尿，隔天就在冰箱上貼滿20張貼紙了」，讓做父母的她們看傻眼，最後兌現承諾，轉身默默收拾行李，再次造訪車車飯店，「到了飯店辦理check in時，飯店人員看到我們一家也微驚訝的說，哇，你們這麼快又來了」。

(中時電子報)

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