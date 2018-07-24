美專家稱美從台灣「豪豬」策略轉向對抗北京

2018年07月24日 13:43 中時 楊家鑫

中美貿易摩擦越演越烈，美中台三方關係受到外界矚目。美國的中國問題專家潘文(John Pomfret)日前在《華盛頓郵報》刊文指出，北京對台加大施壓，美國政府和國會對華幻滅，在川普政府內部「親台派」主導下，美國開始背離希望台灣加強自衛而成為難以下手的「豪豬」策略，而轉向更願意與北京對抗。不過，川普仍是變數，「他會否為了與中國在貿易或朝鮮議題上達成交易而出賣台灣，或者會聽從國會幫助台灣的建議？」

曾任《華盛頓郵報》北京記者站站長的潘文23日在《華盛頓郵報》發表題為「美國促台灣軍事防衛新舉動，中國不會喜歡」專文指出，幾十年來，華府遵循避免在台灣議題上激怒中國的政策，即便他們試圖庇護和防衛台灣。華府認為台灣應當鍛造自己的空軍和海軍，聚焦於令台灣成為如背上長滿刺、對手難以攻擊的「豪豬」。

文章稱，儘管如此，北京對於台灣加大的施壓力度，美國政府和國會對中國的幻滅，川普政府內部友台派的主導，已經預示著美國離開「豪豬」策略，而邁向更願意與北京對抗的策略。

潘文認為，北京增加在台灣周邊軍事活動和在外交上進一步孤立台灣的戰術，令不少曾經支持與北京有更順利關係的美國國務院年輕一代官員開始疏離；對中國的惱怒已經滲透美國國會，他們在台灣議題上的做法採取了自1979年以來最激進的立場。

潘文列舉，美國國會無異議通過《台灣旅行法》、本月初兩艘驅逐艦穿行台灣海峽、美國國務院批准台灣潛艦項目的商售執照等等，同時，美國專家和產業界談論美國政府正在認真考慮自1992年以來的第一次對台出售戰鬥機。

潘文指出，這個方程式的變數是川普，「川普會否為了與中國在貿易或朝鮮議題上達成交易而出賣台灣，或者會否聽從國會幫助台灣的建議？」

(中時 )