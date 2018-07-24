9月8日Rain台灣開唱 糗粉絲從少女變少婦

RAIN為了即將到來的亞洲巡迴見面會，已經開始鍛鍊身體。（傲世娛樂文創提供）

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時報周刊

亞洲天王Rain要來啦，台灣粉絲準備接招！最近剛拍完連續劇的Rain，宣布將於9月8日晚間將在台北國際會議中心舉辦「2018 RAIN JUST FOR YOU IN TAIWAN」見面會，除了近距離互動、當然也會演唱多首金曲！

他23日現身香港，為這次亞洲巡迴見面會舉辦記者會，他不但主動走下台與在場近500名粉絲簽名握手，粉絲則特別安排了一位可愛的小朋友上台送禮，RAIN看到這位小朋友立刻抱他合照，展現濃濃父愛。

出道多年，被問到現在如何分配時間給家庭跟工作，RAIN表示一直都是家庭擺第一，他表示自己的目標不停改變，以前會把目標與眼光看的較遠較大，但現在的目標比較實際，希望每天能過得幸福快樂、無憂無慮就好，此外希望未來能有機會推出國語專輯。

而RAIN為了即將到來的亞洲巡迴見面會，已經開始健身跟鍛鍊身體，為的就是要維持最佳狀態與粉絲見面，此外也透露這次巡迴與以往不同，希望可以拉近跟大家的距離，從遊戲等互動交流。希望能透過見面會更了解粉絲，畢竟很多粉絲都是跟自己是同世代，有人從學生到出社會，有人則從少女變少婦甚至升級為母親，覺得跟大家一起成長是件很幸福的事，笑說不會只有自己一個人變老。

「2018 RAIN JUST FOR YOU IN TAIWAN」預定9月8日(六)晚間7點30分於台北國際會議中心登場，票價為台幣5800元/4800元/3800元/1800元等四種，7月28日中午12點於年代售票系統全面開賣，只要購買3800元以上的門票就有機會抽中搶先看彩排以及合照機會，相關詳情可洽詢年代售票系統或是臉書搜尋「wowstar entertainment」專頁。

(時報周刊)

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