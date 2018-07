9月8日Rain台灣開唱 糗粉絲從少女變少婦

2018年07月24日 13:10 時報周刊 張毓琪

亞洲天王Rain要來啦,台灣粉絲準備接招!最近剛拍完連續劇的Rain,宣布將於9月8日晚間將在台北國際會議中心舉辦「2018 RAIN JUST FOR YOU IN TAIWAN」見面會,除了近距離互動、當然也會演唱多首金曲!

他23日現身香港,為這次亞洲巡迴見面會舉辦記者會,他不但主動走下台與在場近500名粉絲簽名握手,粉絲則特別安排了一位可愛的小朋友上台送禮,RAIN看到這位小朋友立刻抱他合照,展現濃濃父愛。

出道多年,被問到現在如何分配時間給家庭跟工作,RAIN表示一直都是家庭擺第一,他表示自己的目標不停改變,以前會把目標與眼光看的較遠較大,但現在的目標比較實際,希望每天能過得幸福快樂、無憂無慮就好,此外希望未來能有機會推出國語專輯。

而RAIN為了即將到來的亞洲巡迴見面會,已經開始健身跟鍛鍊身體,為的就是要維持最佳狀態與粉絲見面,此外也透露這次巡迴與以往不同,希望可以拉近跟大家的距離,從遊戲等互動交流。希望能透過見面會更了解粉絲,畢竟很多粉絲都是跟自己是同世代,有人從學生到出社會,有人則從少女變少婦甚至升級為母親,覺得跟大家一起成長是件很幸福的事,笑說不會只有自己一個人變老。

「2018 RAIN JUST FOR YOU IN TAIWAN」預定9月8日(六)晚間7點30分於台北國際會議中心登場,票價為台幣5800元/4800元/3800元/1800元等四種,7月28日中午12點於年代售票系統全面開賣,只要購買3800元以上的門票就有機會抽中搶先看彩排以及合照機會,相關詳情可洽詢年代售票系統或是臉書搜尋「wowstar entertainment」專頁。

(時報周刊)