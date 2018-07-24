陸釋出積極財政政策信號 路透：有助於緩解經濟擔憂

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大陸國務院常委會日前召開會議表示，將使用更加積極的財政政策來促進經濟增長。路透引述專家分析稱，會議確認下半年財政和貨幣政策邊際放鬆的方向，有助於緩解對經濟下行的擔憂，基建增速有望觸底反彈，但有別於過去的大水漫灌，此次政策微調並不會走過去地產泡沫老路。《華爾街日報》則認為，這一表態暗示，在中美貿易摩擦升級的情況下，中國政府對經濟增長放緩的擔憂加劇。

路透報導指出，大陸國務院常委會23日強調，要保持宏觀政策穩定，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，保持經濟運行在合理區間；財政金融政策要協同發力，更有效服務實體經濟，更有力服務宏觀大局；積極財政政策要更加積極，聚焦減稅降費，加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度。

同時，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，疏通貨幣信貸政策傳導機制；有效保障在建專案資金需求，督促地方盤活財政存量資金，對接發展和民生需要，推進建設和儲備一批重大專案。

對此，路透引述分析人士解讀，會議確認下半年財政和貨幣政策邊際放鬆的方向，有助於緩解對經濟下行的擔憂，基建增速有望觸底反彈，但有別於過去的大水漫灌，此次政策微調並不會走過去地產泡沫老路，基建也不會大幹快上，並且還通過減稅鼓勵研發創新。

報導稱，海通證券宏觀團隊認為，考慮到下半年貿易戰的影響大概率將導致出口下降，在消費獨木難支的情況下，政府出台政策托底固定資產投資確實可以理解。積極財政更加積極，有助於緩解下半年經濟下滑的擔憂，但從根本上來講，靠基建和地方融資平臺舉債來發展經濟，其實還是在加杠杆，已經用過很多次了，而且邊際效用遞減，可以短期有效但是長期無效。

(中時 )

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