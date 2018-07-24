酒駕撞警車3人輕傷 狡猾男「假吹」10多次

2018年07月24日 13:06 中時 柯宗緯

巡邏車無端遭酒駕男衝撞。（柯宗緯翻攝）

又是酒駕釀禍！高市1輛巡邏車24日清晨4時許，在左營區博愛二路執行勤務時，遭24歲伍姓男子駕駛自小客車搶快違規左轉衝撞，造成巡邏車險些翻覆，所幸兩名員警及肇事伍男3人輕傷無礙，不過警方進行酒測時，伍男喝到「超ㄎㄧㄤ」，狡猾不願乖乖配合，一直「假吹」10多次，直到吹到第18次才測出酒測值為1.08毫克，全案依公共危險罪送辦。

左營警方調查，鼓山分局龍華派出所警網，今晨黃姓、施姓員警在博愛二路發現一台車未繫安全帶，兩員見狀立即驅車追上，同時開啟警示燈，未料在行經博愛二路與裕誠路口時，竟遭對向伍男所駕駛自小客車左轉，一頭撞向巡邏車。

巡邏車被巨大撞擊，滑行至路旁碰撞人行道車阻水泥柱，甚至差點翻覆，車身左側及車頭嚴重受損，至於肇事的灰色小客左側車身及左前保桿受損，所幸3人僅受輕傷，黃男左手肘遭玻璃割傷及頭部暈眩，施員頭部暈眩，目前在聯合醫院就醫。伍男則是左手輕微擦傷，消防隊人員包紮後未就醫。

伍男供稱，今晨2時許與友人在家中飲酒後，開車要送友人返家，不料行經左營區博愛二路左轉裕誠路時，還未看到左轉燈亮起就左轉，不慎與巡邏車發生碰撞。

左營警方依照規定，請兩車駕駛進行酒測，警車黃姓駕駛酒測值為0，而伍男則不願配合呼氣，多次「假吹」，警方百般勸說下「嘴巴不要抵住喔」，員警還示範給他看，才在第18次，驗出酒測值為1.08毫克，訊後依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時 )