面對打壓 蔡英文：跟中國對話的善意不變

2018年07月24日 13:06 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天強調，臺灣人民面對中國打壓，不會輕易屈服於壓力、也不會放棄珍貴的民主生活方式，但我們仍然相信對話的力量，跟中國進行對話的善意不變。身為國際社會負責任的一員，臺灣會持續努力維持兩岸及區域的和平穩定。

美國前國防部長卡特訪問臺灣，並出席今年「凱達格蘭論壇」。蔡英文今天在總統府接見卡特，在致詞時表示，從卡特部長上次訪問臺灣，這10年當中，世界經歷了很多變化，唯一不變的是我們對自由和民主的承諾。

她說，當世界的互動越來越緊密時，對話的重要性更加無可取代。臺灣和美國都支持一個自由、開放、繁榮的印太地區。事實上，臺美在各層面有越來越多的雙邊對話，一起努力達成這個目標。

蔡英文舉例，今年「世界衛生大會」(WHA)期間，臺美衛生部長在日內瓦進行了雙邊會談，深化彼此夥伴關係。透過對話，臺美一起展現了促進全球衛生、以及維護國際秩序的決心。「尤其面對當前世界局勢的變化，我們的共享價值在全球各地不斷受到挑戰，更加需要彼此間的合作」。

她提到，近來，中國持續打壓臺灣，斷我邦交國、強迫國際企業更改臺灣的名稱、甚至阻撓臺灣在國際社會裡的活動跟貢獻。面對這些打壓，臺灣人民不會輕易屈服於壓力、也不會放棄珍貴的民主生活方式。中國打壓臺灣的力道越大，我們積極貢獻世界的決心就更大。

蔡英文強調，我們也仍然相信對話的力量，我們跟中國進行對話的善意不變。身為國際社會負責任的一員，臺灣會持續努力維持兩岸及區域的和平穩定。

她也感謝美國、以及理念相近的國家和國際友人，在這段艱困的時間給臺灣的支持。她期待卡特部長繼續給臺灣最大的支持。同時也希望，十年後的印太區域會比今天更自由、更穩定、更繁榮。

(工商 )