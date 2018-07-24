氣象局推出新網頁 擴大綠能應用服務

氣象局、能源局與綠能業者，今天在氣象局舉行「氣象資訊在綠能開發之應用服務」交流會。（圖／氣象局提供）

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氣象局、經濟部能源局及太陽能與風能相關業者，24日在氣象局參與「氣象資訊在綠能開發之應用服務交流會」，並推出試用網頁，就雙方合作發展的綠能產值評估，以及電力調度、智慧電網等綠能產業所需的服務雛型產品，進行試用與意見交流。

氣象局科技中心主任林熺閔表示，政府正積極推廣太陽光電和離岸風電再生能源，由於二者的選址評估及發電量預測均與氣象條件息息相關，且氣象資訊也是電力調度的重要參考資訊。氣象局和能源局自去年開始合作，考慮上中下游業者不同的需求，為綠能業者開發與氣象資訊有關的應用產品。

目前的產品內容包含綠能發電量密度分析，提供進行開發選址參考。綠能發電量推估，則是評估實際太陽能及風能發電量的可靠度，包括未來3天逐時至7天逐6小時的綠能發電量預估，在電力調度及智慧電網加值使用時可供參酌運用。

工研院資深研究員顏厥正也表示，能源局另外也針對各種不同風機機型，開發離岸風場發電量評估展示系統，供進行案場各種風機配置的發電量推估，並開發離岸風機施工船舶派遣與追蹤系統，結合氣象、海象和船務資訊，提供施工決策參考，降低施工成本。

今天之交流會上，氣象局與能源局推出「氣象資訊綠能虛擬營運中心試用版網頁」，提供風能及地表的太陽能的歷史平均、監測分析及預報3類資訊。初步分析結果顯示，本島最適合太陽光電開發區在雲嘉南沿海地區，並以台南為佳。較佳的風能區主要在苗栗、台中、彰化外海以及屏東鵝鑾鼻外海。

氣象局表示，將持續不斷精進天氣模式預報能力、開發不同的預報方法及整合技術、並建置更貼近產業需求的相關應用系統。

(中時 )

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