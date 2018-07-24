花蓮》父女檔謝國榮與謝宜萱分別爭取縣議員與市民代表連任

2018年07月24日 13:29 中時 范振和

花蓮縣議員謝國榮落實為民服務，選民致贈的大支竹筆與聚寶盆，就擺在辦公桌上。（范振和攝）

選民致贈爭取連任的花蓮縣議員謝國榮黑檀木關公雕像，象徵他忠肝義膽。（范振和攝）

花蓮縣議員謝國榮爭取第6任連任，女兒市民代表謝宜萱爭取第3任連任，以觀光為主軸，謝國榮鎖定環保與長照議題，謝宜萱強打綠能交通，分進合擊，盼再創問政高峰。

61歲的謝國榮目前積極推動的的是，新建花費5億多元的日出香榭大道，經他介入調處，林森路到民國路段，為了學童上下學安全，決定不做了，至於民國路以東到南濱抽水站一旦完工後，有助於舊社區溝仔尾的繁榮，企盼從文化創意園區、東大門夜市到海景咖啡一條街，重新翻轉觀光。

如果連任過關，謝國榮說，他會建議垃圾填造的環保公園應徹底清出垃圾，至少花費上百億元的清理費，必須協調河川地、林有地、國有地、港埠用地等權責單位會商解決，將「垃圾變黃金」，讓活化後的瀕海環保公園成為看日出最佳據點。

另外，立霧溪南岸也有92.34公頃縣有地，可以打造成山海共舞的電影文化城，內設老藝人安養村，透過特殊人口老藝人帶動觀光產業，也藉此成就全國長照中心示範點，重新建構好山好水好空氣的美麗新花蓮。

而33歲女兒謝宜萱抓住0206花蓮大地震的時機，鎖定花蓮舊遠東百公司危樓，製作布條、文宣、連絡媒體，要求一個月內拆除，果然延宕多年宛如不定時炸彈的危樓，很快地被夷為平地，愈來愈有政治敏感度，讓謝國榮引以為傲。

謝宜萱說，花蓮市是觀光大縣花蓮縣的窗口，市區應有環市綠能觀光巴士，至少每15分鐘一班次發車，繞行各市場、醫療院所、機關學校、福氣站等，不只為愈來愈多的老人家提供安全服務，也為遊客規劃舒適的旅遊網絡。平常父女倆一接獲民眾請願，都會先到現場了解，用餐時間再研商解決之道，探求民瘼、為民服務就在碗筷間。

(中時 )