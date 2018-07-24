懸吊競選看板 工人遭電擊送醫不治

工人懸掛選舉看板，疑因遇雨漏電被電擊，消防員出動雲梯救人。（李義翻攝）

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中時

高雄市24日上午傳工人懸吊選舉看板時，疑因下雨漏電觸電昏迷，26歲何姓工人被發現時送醫已無生命跡象，急救後不治。

台聯議員參選人蔡鴻瑋在五福三路懸掛競選1幅與民進黨高雄市長陳其邁、民進黨立委趙天麟的影像合成看板，並打出「泛綠全壘打，議會要過半」口號。

工人昨上午10時許施工，吊掛完畢，地面的工人向在樓上施作的何姓工人呼叫已經吊掛好了，但何男遲遲未回應，再仔細瞧，發現1隻腳掛在鋼架上，才驚覺不妙，立即向119報案。

消防隊出動雲梯車，把在2、3樓間的何男救下，當時已無生命跡象，送上救護車送醫院過程，消防員仍不斷施以CPR急救，送醫急救後仍不治。

蔡鴻瑋總部立即派員到醫院探視慰問工人家屬，陳其邁競選總部也派專人慰問家屬並提供必要協助，也以此案例提醒黨籍參選人在競選過程務必做好工安。

陳其邁陣營發言人林瑩蓉表示，目前總部僅提供照片予民進黨籍議員提名人，該非民進黨籍參選人使用陳其邁照片ㄧ事，競選總部並不知情。

蔡鴻瑋競選服務處則表示，懸掛看板是委託廣告公司負責，發生不幸意外，深表遺憾，也會全力協助善後。至於懸掛看板內容，是幕僚出面洽談照會，細節部分則不清楚。

這是高雄市今年以來，第二起競選看板工人死亡案件。第一起是民進黨市長初選時，參選人立委趙天麟僱工懸掛看板時，一對施工工人父子死亡，趙為此撤下所有看板。

(中時 )

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