「東亞青年運動會」夢碎？九個國家地區 2300名盼有轉機

2018年07月24日 13:47 中時 盧金足

台中市原本將舉行的2019東亞青年運動會，還在市府廣場前掛牌。（盧金足攝）

將在台中舉行的2019東亞青年運動會，場館興建整合、各項籌備工作均緊鑼密鼓進行中，台中市長林佳龍也同步籌辦東亞青奧及世界花博兩項國際盛會，24日卻傳來大陸打壓遭取消，單純東亞青場館總預算18.6億，不含各國民運動中心興建費用，目前已投入6億7672萬6000元經費，原訂在2019年8月24日到8月31日舉辦。目前各場館進度。

該國際盛會預計將有來自九個國家地區、共計近2300名，14至18歲運動選手前來台中參與14項賽事，開閉幕式預定在台中洲際棒球場，遭取消的消息傳回地方，很多運動選手都很錯愕，希望有起死回生的機會 。

2019東亞青年運動會因為市府成功爭取輕艇成為東亞青運的競賽項目，106年7月22日澳門輕艇代表隊陣中有3名年齡在14至18歲運動員，為備戰2019台中東亞青運，特別移地到台灣訓練，與地主台中培訓隊由四育國中、五權國中、黎明國中、惠文高中的優秀選手組成，從去年暑假開始為期3年的培訓，盼望後年在主場比賽創造佳績。

東亞青年運動會前身為「東亞運動會」，自1993年開始舉辦，每4年舉辦一次，2013年5月，「東亞運動會總會」(East Asian Games Association，簡稱EAGA)決議將東亞運動會轉型為「東亞青年運動會」。

2013年東亞運動會成為最後一屆東亞運動會，而2017年東亞運動會亦被取消，並於2019年轉型為東亞青年運動會，並由台中市於2014年10月24日獲得首屆運動會的主辦權。

「東亞運動會」已轉型為「東亞青年運動會」，東亞運動會總會(East Asian Games Association，簡稱EAGA)，更名為東亞奧林匹克委員會協會（East Asian Olympic Committee，簡稱EAOC）所推動的地區綜合性運動會。

市府表示，東亞青年運動會比賽項目包括田徑、水上運動(游泳、跳水)、羽球、三對三籃球、沙灘排球、保齡球 、輕艇、自由車、室內五人制足球、柔道、桌球、跆拳道、網球(含軟網)、武術。

目前各場館進度，建設場館及規劃賽事至今已投入6億7672萬6000元，而各項比賽場館進度，其中，場地整備或取得國際認證情形，田徑場地包括，國立台灣體育運動大學田徑場，水上運動 (游泳、跳水)為北區國民運動中心為主，北區國民運動中心獲工程獲公共工程金質獎優等獎，於105年11月3日工程完工，106年10月1日正式對外營運。

比賽的羽球部分，選在朝馬國民運動中心，105年12月工程完成驗收，經營運廠商全館測試運轉，於105年12月試營運開放民眾免費體驗後，105年12月30日正式開放營運。

此外，三對三籃球，以台灣大道市政大樓府前廣場利用既有空間，還有備受矚目的沙灘排球，場地選在后里馬場國際馬術障礙競技場，保齡球場地在東區大中保齡球館。

輕艇賽項在南投日月潭伊達邵碼頭，利用既有空間舉行，自由車在台中市自由車場，目前第一階段木質賽道整修於今年3月12日動工，已完成車道結構施工，正進行木質車道組裝等工項，預定12月底完工。

第二階段則為主體建物及照明設備翻修，目前已完成細部規劃，預計明年初全面完工後，明年2月取得國際自由車總會認證。

室內五人制足球以彰化縣立體育館為場地，柔道則選在洲際棒球場旁多功能運動中心，桌球在中港高中體育館開打，目前已完成設計監造，修繕工程已決標，預計11月15日竣工。

跆拳道場地在國立台灣體育運動大學體育館，目前辦理修繕設計監造標案中，完成完成基本設計書圖，目前細部設計圖說送審中，完成授將開始辦理修繕工程。

網球(含軟網)選在台中市網球中心，第一期工程第一標於105年9月底工程完工，並於106年2月完成驗收作業，預計於107年第一期整體工程可完工。武術場地在國立中興大學體育館，修繕工程已於7月1日開工，預計9月30日完工。

台中市府指出，運動局已於去年調查各參賽會員的調查意願，各會員已預報1400多名選手。

(中時 )