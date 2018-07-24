林佳龍原要推舊手機變東亞青奧獎牌 環保獎牌恐找不到選手？

2018年07月24日 13:42 中時 盧金足

台中市長林佳龍6月中旬把握台中直航東京機會，特別拜會東京都廳，與主導2020東京奧運的副知事豬熊純子晤面，提出學習東京「綠色獎牌」的想法；原預計9月執行台中「3C回收綠色獎牌企畫」，目標回收30萬支舊手機，提煉金屬製成東亞青年運動會獎牌，實踐低碳理念。

林佳龍當時還在臉書貼文指出，現在東京都廳公共空間，已有舊手機回收箱，上面顯示已回收的數量，鼓勵大家一起回收舊手機，有相當不錯效果，台中市政府響應推動。

他說，2020東京奧運，將回收日本的舊手機，提煉金屬製成「綠色獎牌」；台中2019東亞青年運動會也將效法這樣的環保精神，讓世界看到台中。

林佳龍強調，台中「3C回收綠色獎牌企畫」，預計9月開始，屆時將邀請社會大眾、各大企業及電信業者等相關團體響應，目標是回收30萬支舊手機，提煉金屬製成東亞青運獎牌。

東亞青年運動會將於2019年8月在台中舉行，台中市政府正研議回收舊手機等電子廢棄物，提煉稀有金屬製作環保獎牌。日前也在台北圓山大飯店，由副總統陳建仁與台中市副市長林陵三宣布，今年9月將展開全國舊手機回收活動，目前已有中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞大電信及台灣之星等5大電信業者及各大手機通路熱烈響應，共同打造永續精神的綠色運動會。

但現在突然傳來東亞青年運動會遭取消，這塊環保獎牌恐無法有機會掛在得牌選手身上了。

(中時 )