林佳龍原要推舊手機變東亞青奧獎牌 環保獎牌恐找不到選手？

台中市長林佳龍6月15日去東京時在東京都廳公共空間，已有舊手機回收箱，鼓勵大家一起回收舊手機。（翻攝林佳龍臉書）

友善列印
中時

台中市長林佳龍6月中旬把握台中直航東京機會，特別拜會東京都廳，與主導2020東京奧運的副知事豬熊純子晤面，提出學習東京「綠色獎牌」的想法；原預計9月執行台中「3C回收綠色獎牌企畫」，目標回收30萬支舊手機，提煉金屬製成東亞青年運動會獎牌，實踐低碳理念。

林佳龍當時還在臉書貼文指出，現在東京都廳公共空間，已有舊手機回收箱，上面顯示已回收的數量，鼓勵大家一起回收舊手機，有相當不錯效果，台中市政府響應推動。

他說，2020東京奧運，將回收日本的舊手機，提煉金屬製成「綠色獎牌」；台中2019東亞青年運動會也將效法這樣的環保精神，讓世界看到台中。

林佳龍強調，台中「3C回收綠色獎牌企畫」，預計9月開始，屆時將邀請社會大眾、各大企業及電信業者等相關團體響應，目標是回收30萬支舊手機，提煉金屬製成東亞青運獎牌。

東亞青年運動會將於2019年8月在台中舉行，台中市政府正研議回收舊手機等電子廢棄物，提煉稀有金屬製作環保獎牌。日前也在台北圓山大飯店，由副總統陳建仁與台中市副市長林陵三宣布，今年9月將展開全國舊手機回收活動，目前已有中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞大電信及台灣之星等5大電信業者及各大手機通路熱烈響應，共同打造永續精神的綠色運動會。

但現在突然傳來東亞青年運動會遭取消，這塊環保獎牌恐無法有機會掛在得牌選手身上了。

(中時 )

「東亞青年運動會」夢碎？九個國… 大政治大爆掛》六都拿一半哪來自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。