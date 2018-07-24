台中東亞青運被取消主辦 藍幕僚爆是這個原因

2018年07月24日 13:44 中時 周毓翔

原定明年8月在台中舉辦的首屆東亞青年運動會，傳因為中國大陸評估台灣民間發起「東京奧運正名」，違反奧會規定，今天召開臨時理事會，動用舉手表決，決議取消台中市2019年東亞青年運動會的主辦權。國民黨團總召江啟臣幕僚鄭照新則發現，理由可能是因為台中市長林佳龍聘用的榮譽總顧問就是東奧正名公投發起人紀政。

鄭照新表示，東亞青被取消，作為台中人他Ｘ的覺得大陸這樣搞屁阿？一直在想和東奧正名公投有什麼鬼關係，直到發現林大市長什麼人不找，找一個推東奧正名公投的頭兒，當東亞青籌備會47名籌委中的總顧問，還排名第一，「胡市長拼老命爭取來的台中榮耀被一個傻逼動作給玩死了！」

鄭照新表示，胡志強當年申辦的時候，民進黨不斷質疑聲請不到，矮化台灣，胡市長說「有中國打壓就不辦」，最後不斷奔走，還是爭取到了。

鄭照新指出，林佳龍接手後，明知中國大陸對東亞青有絕對影響力，還是習慣走迂迴路線，爭取日韓蒙等國奧會成員支持，卻不與大陸奧會建立良好關係；大談2019東亞青運美好願景，早有媒體2017年底警告，不正視當前的兩岸僵局，恐怕一切都只是空談，柯文哲比林佳龍還綠，但是有能耐處理兩岸，世大運照辦，林佳龍則砸鍋。

鄭照新認為，林佳龍接手時態度消極進度緩慢，多項進度嚴重落後，市長接棒一年半，連總體計畫報告書都還未開始撰寫，預估總經費14億元，現才送中央爭取，令人懷疑其舉辦的誠意，且推動東京奧運正名公投的紀政，竟然是2019東亞青47名籌備委員中排名第一的「榮譽總顧問」，「林佳龍自己引火上身，卻要全體台中市民和台灣體育前途陪葬，其責任難以推卸。」

(中時 )