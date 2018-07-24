超幸運！高鐵第5億人次出爐 幸運兒同時抱走兩大獎

2018年07月24日 14:01 中時 王思慧

台灣高鐵公司今公布第5億人次旅客，是昨天購買新竹到台中來回車票，這名旅客非常幸運，因購買來回票，同時是頭獎及二獎得主，抱走頭獎「無限搭乘紀念年票」，與二獎「高鐵假期雙人遊」大獎，台灣高鐵請這位幸運兒儘速聯絡。

根據台灣高鐵統計，通車營運以來，第5億人次旅客昨天產生，而且是位超級幸運兒，昨天上午8時12分在新竹站，以信用卡購買新竹到台中自由座車廂來回票，因是一次購買，同時成為第4億9999萬9999人次以及第5億人次旅客。

昨天另有三位幸運旅客獲得「二獎」，其中，第4億9,999萬9,998人次旅客昨日在彰化站以現金購票後搭乘806車次前往南港；第五億零一人次旅客於苗栗站以現金購票後搭乘806車次至台北；第五億零二人次旅客在板橋站以悠遊卡進站後搭乘1510車次至南港。

高鐵旅運人次跨越五億人次，以台灣2,357萬人口計算，平均每人大約搭乘超過21次，足見高鐵已是台灣民眾相當重要的交通工具。高鐵2007年開始營運以來，約1300多天就達到一億人次、再相隔800多天達二億人次、三億人次花了700多天、再來四億減少到600多天就達成、五億人次更只花了500多天。

高鐵公司希望以「成為引領進步、創造美好的生活平台」為企業願景，不只提供運輸服務，更希望在生活服務領域，結合優勢科技、在地文化、環境保護等議題，提供民眾優質且全面美好的體驗。

台灣高鐵公司敬請近日購票旅客，務必到「跨越五億 美好生活」活動網站查尋中獎資訊，得獎旅客也請儘速與高鐵公司聯絡（請於8月31日23時59分前以電子郵件將個人資料寄至 PAO_Corporate_MBOX@thsrc.com.tw ，標題註明「尋找第五億個你得主」，或電洽本公司客服專線）。

(中時 )