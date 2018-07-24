女星綁鉛塊跳水庫險喪命 劇組沒請救生員遭憲哥大罵：智障

2018年07月24日 14:01 中時電子報 吳品瑤

演員難為，拍戲過程常有千奇百怪的狀況，有時甚至會危及生命！女星小小瑜(張芯瑜)去年低調嫁給在外商公司擔任經理的丁姓圈外人老公，婚後漸漸淡出演藝圈，暫時專心於家庭，近來作客《小明星大跟班》，談起12年前拍戲時發生的一起溺水意外事件，讓游泳選手出身的她仍餘悸猶存。

升格人妻的小小瑜近來作客《小明星大跟班》，在「生死一瞬間故事大賽」企劃中分享親身經歷，表示12年前拍攝偶像劇《星蘋果樂園》，一場跳水庫救明道的戲，差點讓她丟了性命，她表示當時的設定是她跟男主角明道被蜜蜂追趕而跳進曾文水庫裡，她猶記當時水裡「伸手不見五指」，當時場務有下水檢查，但也不敢保證演員安全，只叫他們自己小心一點，結果小小瑜真正下水，才發現身邊全是尖銳的樹枝，只要稍微跳歪，演員就會成為「人肉串」。

而這還不是最糟糕的狀況，當天劇組還安排了小小瑜游到水底救起明道的橋段，而劇組認為她是游泳選手出身，救生員可能也沒她游得好，因此沒聘救生員，想說若有狀況就找她下水幫忙，沒想到出事的是她本人！

當時小小瑜因習慣游在靠近水面的地方而一直無法下潛，於是劇組在她身上綁了20公斤的鉛塊，加上負重之後她終於順利沉入水底完成救男主角的橋段，1分鐘後眾人沒氧氣而陸續浮出水面，小小瑜也打算起身，這時卻發現自己因負重加上體力用盡浮不起來。

小小瑜在水底掙扎，水開始灌進鼻子裡，「我怎麼吐氣都吐不了，頸部變好緊」，接著是視線變黑，正當她以為完蛋了的時候，所幸手摸到了牆邊，才勉強施力攀爬回到水面，這過程讓主持人吳宗憲皺眉痛罵：「這劇組是智障啊？」，Sandy也不解怎麼沒人去救小小瑜，她才解釋劇組的人以為她在玩水，當他好不容易回到水面，還來問她：「怎麼在下面那麼久？」，小小瑜至今回憶此事仍心有餘悸，直呼：「好險我有活下來」。

(中時電子報)