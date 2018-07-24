卓楚妍與Terry爆有10年「堅」情

2018年07月24日 14:33 中時 洪秀瑛

兩人當年合照。（許欣雲提供）

卓楚妍（左）邀Terry合作。（許欣雲提供）

卓楚妍10年前為了宣傳新專輯，透過經紀人沈玉琳的人脈資源，上遍各綜藝節目通告，與同是通告咖的江振愷（Terry）結為好友，雖然之後鮮少互動交流，但多年情誼不變。

擔任「台灣眾藝益百人文關懷協會」秘書長的卓楚妍，為了協會即將在台北市設立的第2間「集眾藝、傳技能」教室，特邀江振愷擔任養生運動健身教練，還大言不慚的告知江振愷說：「協會除了供應便當外，是不會給你任何師資費用，你不但要無償服務外，還要倒貼油錢，如果你願意，我希望你能加入協會，成為我們的終身志工。」本以為會被對方奚落一番，沒想到Terry不但一口應允，還再三追問是否需要其他實質協助。

江振愷的義氣相挺，讓卓楚妍對協會在弱勢族群發展主軸方向「幫助勝於資助」更具信心，「我們會積極延請更多在專業領域上的達人參與『耕助計畫』協助有需要的孩子，在學科體制外，免費學習術科一技之長，讓沒能上安親班的孩子，不會因為無所是事而被誘走偏，未來或許可以因藝精技專，成為該領域的佼佼者，也為國家培育了一個職訓人才。這是協會的執行宗旨，也是我樂於參與的事」。

除了積極開創「集眾藝、傳技能」課業輔導外，卓楚妍也迫切募款，要籌拍能帶動正面能量的微電影，她呼籲：「我希望協會所拍的影片，每一部都有育教於樂的影響力，所以對優良劇本的需求極大，希望手上有不錯作品的編劇，可以給協會一個合作機會，大家一起建造美好的願景。」

(中時 )