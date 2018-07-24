桃園》桃園市議員參選人牛煦庭：非核家園桃園會是台灣的肺

2018年07月24日 14:43 中時 葉臻

桃園市龜山區議員參選人牛煦庭，24日與「以核養綠」公民投票發起人黃士修召開記者會，強調非核家園計畫實施後，桃園將成為全台最大的火力發電城，頂替台中成為台灣之肺，呼籲桃園市長鄭文燦拒絕桃園的3項電廠增建計畫，守護桃園人的環境和健康。

牛煦庭表示，桃園現在已有觀音大潭、華亞汽電、蘆竹海湖、大園汽電和龜山國光5座火力發電廠，發電總容量約818萬瓩，貢獻全台約1／5的電力，若核1、核2、核3相繼退場後，桃園部分發電廠擴建，火力發電廠總發電量將高達1400萬瓩，成為提供全國1／3電力的全台第一火力發電城。

牛煦庭表示，桃園市境內正計畫或進行中的增建之火力機組包括觀音大潭電廠增建計畫、龜山國光電廠2期擴建計畫，以及龍潭高原燃氣機組新增計畫，3個計畫將替桃園市境內火力燃氣發電量增加525萬瓩，等同將廢核的替代電力全部交給桃園市民承擔。

黃士修強調，蔡英文政府強調要「分散發電」，然而桃園大潭、國光電廠的擴建則是標準的「集中發電」，非核家園的代價就是滿滿的「火力支援」，將帶來高汙染、高電價、高物價的「3高家園」，且以桃園首當其衝，他為桃園市民抱屈，更呼籲桃園市民站出來支持「以核養綠」公投，用行動向火力發電說不，並呼籲民眾響應以核養綠公投連署，目前僅有1萬5000份連署，目標在8月底前集滿30萬份，民眾可上臉書粉絲團以核養綠缺電公民自救會了解更多詳情。

(中時 )