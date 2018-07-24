影）你擱走！被加5次霸王油 男員工火大神腿踹倒車網讚爆

2018年07月24日 14:40 中時電子報 張國欽 、中國時報／ 許素惠 、中國時報／

雲林一名蘇姓男子本月中旬開始，連續9天在同一間加油站加了5次霸王油，害加油站損失約1千元，更誇張的是，第5次還帶來一個大油桶裝了500多元的油，不付錢就想加速閃人，加油站1名男員工見狀，伸出左腿對機車狠狠踹了一腳，蘇男雖失去重心倒地，最後還是被他逃逸。警方以監視器畫面24日上午逮到人，依詐欺罪嫌法辦。

蘇男加5次霸王油，吃上詐欺罪官司。（圖／警方提供）

加油站男員工「金剛腿」狠踹加油5次不給錢霸王車。（中天電視）

男員工這次踹車影片被PO上臉書「黑色豪門企業」引起網友狂讚，認為犯嫌雖然逃脫，但員工的行為仍舊非常英勇，「這一腳超霸氣！」、「加油！差一點就可以踢世足了」也有網友打趣地說，「踢下來就加薪」、「那男的大概覺得加太多油很麻煩，反正都不用錢乾脆帶個桶子裝多一點」。面對大家的誇獎，出腳的許姓員工幽默回應：「哈哈哈差一點啦 兩輪跟兩腳沒得比啦」。

警方受理後調閱監視器畫面，立即鎖定蘇嫌犯案用的2輛機車，經前往住處通知蘇嫌到案說明時，蘇嫌家人表示蘇男因精神狀況不佳，長期服用精神藥物，會帶蘇男到分駐所說明案情。

蘇嫌24日上午蘇嫌依約到案並坦承犯行，蘇嫌供稱是因沒帶錢出門，機車騎到沒油，臨時要加油才沒錢付，並不是故意不付錢的，願意將加油費用5次共1033元還給加油站，但仍被依觸犯詐欺罪嫌，函送法辦。

(中時電子報)