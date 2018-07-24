關懷守護愛無限 失智症宣導講座竹北開跑

台灣向陽關懷協會舉辦「關懷守護愛無限—失智症宣導講座」竹北站活動，包括協會理事長談詩玲（右一）、微電影導演、藝人澎恰恰（左二）、縣議員參選人吳旭智（右二）都到場暢談失智症宣導的心路歷程。（陳育賢攝）

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由台灣向陽關懷協會所舉辦的「關懷守護愛無限—失智症宣導講座」，近日開拔至新竹縣竹北市登場。（陳育賢攝）

由台灣向陽關懷協會所舉辦的「關懷守護愛無限—失智症宣導講座」，近日開拔至新竹縣竹北市，包括協會理事長談詩玲、微電影導演、藝人澎恰恰都到場暢談失智症宣導的心路歷程，現場湧入300多位鄉親，現場氣氛溫馨。

主辦人、新竹縣議員參選人吳旭智表示，台灣罹患失智症的人口相當於1個嘉義市人口，且人數不斷增加，失智症的狀況日益嚴重，顯現長照落實的重要性，除了家屬之外，更需要政府、社工、社會大眾一起來關懷、介入協助。

澎恰恰表示，自己身為失智症患者的家屬，很能體會照顧失智症患者的辛苦與不易，他紅著眼說，等到有時間陪伴媽媽時，她卻不記得自己的兒子了。

他所導演的微電影作品「無你那有我」，其實就是以自己跟媽媽的故事為腳本，呈現當孩子想孝親時，母親卻與自己形同陌路的無奈。

而親自為「無你那有我」作詞作曲並跨刀演出的談詩玲則指出，第1次看到劇本時，念第1句台詞就淚崩，歌詞中「子女站在面前，你不知道我是誰」，講的就是談詩玲自己的奶奶。

談詩玲說，奶奶現年已89歲，已經中風12年，奶奶很愛漂亮，但因為重度失智，沒辦法自理，看到她這個樣子自己心裡實在很難過。

吳旭智表示，這場宣導講座是在竹北市舉辦的第1場，接下來各里、關懷據點只要有需要，都可以提出申請，希望可以擴散，讓竹北各地區的民眾都能受惠。

而宣導講座，在澎恰恰與談詩玲以患者家屬的身分為民眾現身說法，成功喚醒社會對失智症的關注，吳旭智強調，未來進到議會後，不只要監督長照政策的落實，也要爭取更多的資源來滿足相關單位的需求。

(中時 )

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