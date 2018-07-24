東亞青運牽扯到柯Ｐ 網友：DPP都只剩智障了嗎？

東亞青運主辦權遭取消，台中市長林佳龍抨擊違反奧運精神。（盧金足攝）

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中時電子報
/整理報導

原定明年8月在台中市舉辦的首屆「東亞青年運動會」遭大陸施壓取消主辦權，傳出是因大陸不滿台灣提出「東京奧運台灣正名公投」。對此，民進黨台北市長候選人姚文智表示，柯文哲要出來說話。網譏民進黨現在只剩下智障了嗎？

對於東亞青運遭取消的消息，姚文智於臉書表示「根據媒體資訊，中國代表在今天召開的臨時理事會，強勢主導，動用舉手表決，決議取消台中市2019年東亞青年運動會的主辦權」。「此事發生在連戰率團參訪中國後，是否對此事有共識，國民黨要給個交代，也請問丁守中是否認同中國作法？主張兩岸一家親的柯市長，又不知道做何感想」？

對於姚文智的言論，批踢踢網友譏諷「關柯什麼事?先叫DPP大頭出來說話啊」、「DPP我看還輪不到姚這種輩份來叫板」、「完全執政的dpp被支那壓在地上打」、「要扛責的時候，柯又變總統了智障哦，關台北市長屁事，總統死人」、「黑龍表示：幹，第三名給我閉嘴」！

還有網友直指「現在這個機會不就考驗民進黨政府怎麼面對正名問題，從世大運開始，民進黨就跟著一起罵得好不開心，現在中共正好挑一個小小的東亞青年運來整台灣政府」，「以前常常有人喊說如果改名，國際賽就會吃屎，運動員會沒辦法比賽，現在看起來中國就實際走了一次給民進黨政府當模擬考，現在至少只是取消舉辦不是取消參賽，那我想看看台灣政府能拿出甚麼方法反制」，網友更聲明任何沒有看戲心理。

網友譏諷「這下民進黨公投不辦下去真被看扁了」、「真正騎虎難下的，是民進黨政府，因為這件事會赤裸裸的呈現民進黨政府對於兩岸無能為力，只能寄望美國爸爸來救援真要辦公投，大概又是一次被看破手腳，這是真正的兩難」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址(1)

文章來源：PTT論壇網址(2)

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