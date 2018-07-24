基市府推行動資源回收車　喝咖啡還可兌換好禮

2018年07月24日 14:36 中時 張穎齊

基隆市環保局推出行動資源回收車，基隆市長林右昌（左）、環保局長賴煥紘（右）邀請民眾邊喝咖啡邊學習最新的環保回收觀念，還可以帶著回收品來兌換包括洗衣精、洗碗精等贈品。（張穎齊攝）

基隆市環保局為強化資源回收宣導成效，特別利用市面上的行動咖啡車改造為專屬的行動資源回收車，除了邀請民眾可以前來進行有獎徵答活動，還可以邊喝咖啡、邊學習最新的環保回收觀念，民眾也可以帶著回收品來兌換包括洗衣精、洗碗精等贈品，呼籲市民朋友一起參與資源回收工作。

基隆市長林右昌表示，為了宣導及推廣資源回收工作，建立小朋友的環保觀念，環保局特別打造了行動資源回收宣導車，除了在行駛間及定點利用車體文宣及廣播對市民宣導外，還會辦理9場宣導活動，包括6場深入各社區的資源回收宣導活動，還有3場在本市各知名風景區的『「咖兌位」回收兌換及「喝咖啡聊是非」活動』。

環保局長賴煥紘說，宣導活動內容共分成「遊戲闖關拿獎品」、回收兌換「咖兌位」及「喝咖啡聊是非」等主題，參加者完成問答闖關並填寫問卷及打卡按讚，可獲贈1份宣導品，攜帶寶特瓶、紙餐盒、紙杯及鐵鋁罐任一項目合計共2個。

此外，民眾也可在現場提出一樣自備重複用環保餐具或容器，即可兌換飲品1杯，自由暢談資源回收議題或接受簡易訪談，互動完即可獲贈宣導品1份，每場活動宣導品及飲品數量有限，請民眾把握機會、踴躍前往。

環保局表示，行動資源回收車功能相當齊全，能輕鬆透過車體文宣海報、九宮格問答遊戲、大螢幕電視的影片欣賞及回收物創作品，獲取更多的資源回收及減塑行動知識，另外收集回收物還可以換取飲料一杯，杯子還是由專業清洗租賃公司提供的，可以喝得開心又放心。

(中時 )