還在學撩妹語錄？現在流行「幹話表白神回嘴」！

2018年07月24日 15:06 中時電子報 張達智

蔡倫：改良這麼多次造紙術，只為寄一封清書給妳。(圖片來源/Dcard)

微博網友發起「幹話表白神回嘴」。(圖片來源/Dcard)

最近網路上掀起一股「撩妹風」，網友以古人或知名人物的圖片創造「撩妹金句」，像是牛頓搭上「妳讓我的身體器官抵抗了地心引力」，引爆流行話題，除了政壇、影劇圈跟風撩妹，就連美食、細菌都有撩妹語錄！

不過俗話說得好「長得帥叫撩妹、長得醜是騷擾」，妹子遇上「幹話」騷擾時，該怎麼回應？有網友在社群媒體《Dcard》上分享從微博整理的「幹話表白神回嘴」語錄，更是讓人拍案叫絕。

以下為網友整理語錄：

1. 撩妹：知道我和唐僧的區別嗎？唐僧取經，我娶你。

神回：知道你和豬八戒的區別嗎？沒區別。

2.撩妹：你累嗎？你已經在我腦海裡跑了好幾圈了。

神回：沒有啦，我在找出口。

3.撩妹：這是手背，這是腳背，你是我的寶貝。

神回：我打到你耳背。

或是：這是耳屎，這是鼻屎，這是你和豬愛情的開始。

4. 撩妹：東風夜放花千樹，我想去你家裡住。

神回：千樹萬樹梨花開，我家不想為你開。

萬水千山總是情，你問我爸行不行。

兩個黃鸝鳴翠柳，你個傻子快點走。

一寸光陰一寸金，你就死了這條心。

5. 撩妹：我想問一下路，到你心裡的路。

神回：八嘎呀路！！！

6. 撩妹：你知道你是哪裡人嗎？你是我的人。

神回：不，我是周樹人。我是局外人。我是你得不到的女人。

7. 撩妹：你是方便麵，我是白開水，今生今世，我泡定你了。

神回：不好意思，我吃乾脆麵；

不好意思，最終麵變成屎，你變成尿，註定分道揚鑣。

(中時電子報)