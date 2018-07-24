農委會跳票! 說好香蕉外銷120噸 6月才賣出23噸

圖為蕉農忙著整理香蕉。（中時資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

前陣子香蕉鳳梨盛產價崩，農委會頻頻公開宣示，要將香蕉外銷至中東，預計數量將達120公噸，但今（24）日媒體爆出，6月台農發公司只出口23公噸，比預期短少逾5倍之多。對此，台農發發言人直言，台農發在前線開拓國際市場，農委會到底做了什麼配套？「政府不要用作秀的方式來改變問題」。

聯合報報導，今年6月香蕉價格低迷，農委會曾到屏東香蕉產地開記者會表示，正努力開發中東市場，盼能賣出120公噸香蕉。不過，最新6月份出口貿易統計，我出口中東的香蕉數量僅有23公噸，與農委會說好的外銷數字天差地遠。

台農發發言人張皓鈞表示，6月份確實只賣出2櫃、23公噸，到7月也才出了1貨櫃，就沒再出貨。他解釋，當初雖與客戶簽了賣出120公噸台灣香蕉，但後來南部連續幾場大雨，又逢高溫氣候，香蕉長得比預期快，香蕉園因雨受創也多，所以沒有足夠品質的香蕉可出貨。

對於外銷能量不如預期，張皓鈞說，當台農發在國際市場開彊闢土，政府又在後面做了哪些基本的外銷配套與改革？他認為，農委會是主管機關，又掌握所有的資源，在面對產銷失衡的時候，難道沒有責任嗎？「政府不要用作秀的方式還改變問題」。

熟悉香蕉外銷狀況的網友分析，菲律賓香蕉多利用高原生產，日夜溫差累積的甜度，加上多年品種改良，風味已與台蕉接近。而近4年市占率大幅提升的厄瓜多香蕉，美味更明顯勝過台灣，還在日本澀谷站前的高級水果店西村上架販售，風味受到肯定。面對菲律賓和厄瓜多香蕉競爭，其實台蕉已無優勢。

外銷成績不佳，網友批農委會支票亂開，「台灣能外銷的香蕉品質量根本沒那麼多，隨便喊120噸，要喊1200噸也行」、「水準不夠想外銷 先提升自己在說吧」。

(中時電子報)

香蕉外銷不如預期？ 農委會：六月出口成長2成3
還在學撩妹語錄？現在流行「幹話… 雷雨胞遍地開！北北基14縣市大雨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。