農委會跳票! 說好香蕉外銷120噸 6月才賣出23噸

2018年07月24日 14:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

前陣子香蕉鳳梨盛產價崩，農委會頻頻公開宣示，要將香蕉外銷至中東，預計數量將達120公噸，但今（24）日媒體爆出，6月台農發公司只出口23公噸，比預期短少逾5倍之多。對此，台農發發言人直言，台農發在前線開拓國際市場，農委會到底做了什麼配套？「政府不要用作秀的方式來改變問題」。

聯合報報導，今年6月香蕉價格低迷，農委會曾到屏東香蕉產地開記者會表示，正努力開發中東市場，盼能賣出120公噸香蕉。不過，最新6月份出口貿易統計，我出口中東的香蕉數量僅有23公噸，與農委會說好的外銷數字天差地遠。

台農發發言人張皓鈞表示，6月份確實只賣出2櫃、23公噸，到7月也才出了1貨櫃，就沒再出貨。他解釋，當初雖與客戶簽了賣出120公噸台灣香蕉，但後來南部連續幾場大雨，又逢高溫氣候，香蕉長得比預期快，香蕉園因雨受創也多，所以沒有足夠品質的香蕉可出貨。

對於外銷能量不如預期，張皓鈞說，當台農發在國際市場開彊闢土，政府又在後面做了哪些基本的外銷配套與改革？他認為，農委會是主管機關，又掌握所有的資源，在面對產銷失衡的時候，難道沒有責任嗎？「政府不要用作秀的方式還改變問題」。

熟悉香蕉外銷狀況的網友分析，菲律賓香蕉多利用高原生產，日夜溫差累積的甜度，加上多年品種改良，風味已與台蕉接近。而近4年市占率大幅提升的厄瓜多香蕉，美味更明顯勝過台灣，還在日本澀谷站前的高級水果店西村上架販售，風味受到肯定。面對菲律賓和厄瓜多香蕉競爭，其實台蕉已無優勢。

外銷成績不佳，網友批農委會支票亂開，「台灣能外銷的香蕉品質量根本沒那麼多，隨便喊120噸，要喊1200噸也行」、「水準不夠想外銷 先提升自己在說吧」。

(中時電子報)