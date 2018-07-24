勞保預防職業病健檢增「血清銦」 勞工僅需付掛號費

友善列印
中時
李宜秦

勞動部今宣佈108年1月1日起，將在勞保預防職業病健康檢查項目中，增列「血清銦」項目，從事相關行業且加保年資連續滿一年的勞工，可由投保單位或本人向勞工保險局提出申請，勞工僅需繳納掛號費，即可看診。

為及早發現職業病，「勞工健康保護規則」中列出31種特別危害健康作業的種類，其中長期從事銦及其化合物的製造、處置或使用作業的勞工，職業病風險提高，可能會增加得到呼吸道、肺部、心血管疾病的風險，已有許多報告證實銦會導致發炎或肺部傷害，勞動保險司專門委員吳品霏說最嚴重可能會肺部纖維化。

自106年起，就已設立「呼吸系統」、「皮膚黏膜檢查」、「胸部X光攝影檢查」、「肺功能檢查」等四項檢查項目，為了更全面的保障勞工健康，將於108年1月1日增設「血清銦」檢查，透過抽血分析勞工血液內是否含有重金屬。106年有申請健檢的勞工有2978人，尚無勞工檢出職業病症。

只要是實際從事相關作業，並加保年資連續滿一年的勞保被保險人，就可由投保單位或本人向勞工保險局提出申請，被通知符合條件者，便可前往指定醫療院所接受健康檢查，且僅需繳納掛號費，五個項目健檢費用約1165元，健康檢查的費用將由勞工保險局支付。

銦用途廣泛，包括能源、電子、光電、資訊產業等高科技產業，我國的相關產業有 ITO 靶材製造廠、TFT-LCD 製造廠、LED 製造廠、太陽能板製造廠、銦回收廠等。

(中時 )

雷雨胞遍地開！北北基14縣市大雨… 故宮Line貼圖曝光！「你在上 我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。