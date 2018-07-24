哈利梅根有新家？ 英媒：鄰近女王的溫莎堡

哈利王子（圖中右）與夫人梅根（圖左）傳聞將有一棟新豪宅作為「新家」。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據英國太陽報（The Sun）報導，新婚的王室夫妻哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle），其一舉一動都成為全球媒體和粉絲關注的焦點。除好奇兩人未來的蜜月、子女打算，近日更傳出小倆口很可能搬離肯辛頓宮（Kensington Palace），前往由英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）贈送、鄰近溫莎城堡（Windsor Castle）的阿德雷得宅邸（Adelaide Cottage），作為兩人甜蜜的小窩。

網路惡搞菲利普親王「死訊」 英女王氣到炸鍋

雖然肯辛頓宮尚未證實，但多個英國媒體均堅稱，他們的消息非常可靠。這座豪宅事實上就隸屬於溫莎堡皇家莊園的一部分，與哈利梅根目前所居住的諾丁漢宅邸（Nottingham Cottage）相當類似，不過距離女王和菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）的私人宅院相當近。

有趣的是，這座隱藏於城堡週邊的豪宅，前一任的「房客」是英國王牌飛行員、已故皇家空軍退役上校彼得·湯森（Peter Townsend），同時也是女王的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）曾經的愛人。阿德雷得宅邸興建於1831年，是當時英國國王威廉四世（William IV）的配偶阿德萊德（Princess Adelaide of Saxe-Meiningen）住所。

不過，由於王室始終沒有證實傳聞，除了鄰近溫莎堡的選項外，另外也有英媒傳聞，女王將贈送小倆口、位於諾福克地區的約克宅邸（York Cottage）為禮物，與當年威廉王子（Prince William）與凱特（Kate Middleton）新婚時，女王所贈送的安模廳（Anmer Hall）相鄰不遠。但無論是何處，都將讓哈利與梅根多了一處可以清靜和躲避外界目光的居處，能好好享受兩人甜蜜的新婚世界。

(中時電子報)

文章來源：Prince Harry and Meghan Markle May Have a New Castle to Call Home Thanks to the Queen: Report

文章來源：Where is Adelaide Cottage in Windsor, will Meghan and Harry live there and what’s its history?

更多精彩新聞請見國際頻道！
CNN：嚴防中俄 美2019國防授權法… 神級媽媽！凱特生完路易第2天就…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。