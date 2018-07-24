哈利梅根有新家？ 英媒：鄰近女王的溫莎堡

2018年07月24日 15:21 中時電子報 李靖棠

據英國太陽報（The Sun）報導，新婚的王室夫妻哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle），其一舉一動都成為全球媒體和粉絲關注的焦點。除好奇兩人未來的蜜月、子女打算，近日更傳出小倆口很可能搬離肯辛頓宮（Kensington Palace），前往由英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）贈送、鄰近溫莎城堡（Windsor Castle）的阿德雷得宅邸（Adelaide Cottage），作為兩人甜蜜的小窩。

雖然肯辛頓宮尚未證實，但多個英國媒體均堅稱，他們的消息非常可靠。這座豪宅事實上就隸屬於溫莎堡皇家莊園的一部分，與哈利梅根目前所居住的諾丁漢宅邸（Nottingham Cottage）相當類似，不過距離女王和菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）的私人宅院相當近。

有趣的是，這座隱藏於城堡週邊的豪宅，前一任的「房客」是英國王牌飛行員、已故皇家空軍退役上校彼得·湯森（Peter Townsend），同時也是女王的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）曾經的愛人。阿德雷得宅邸興建於1831年，是當時英國國王威廉四世（William IV）的配偶阿德萊德（Princess Adelaide of Saxe-Meiningen）住所。

不過，由於王室始終沒有證實傳聞，除了鄰近溫莎堡的選項外，另外也有英媒傳聞，女王將贈送小倆口、位於諾福克地區的約克宅邸（York Cottage）為禮物，與當年威廉王子（Prince William）與凱特（Kate Middleton）新婚時，女王所贈送的安模廳（Anmer Hall）相鄰不遠。但無論是何處，都將讓哈利與梅根多了一處可以清靜和躲避外界目光的居處，能好好享受兩人甜蜜的新婚世界。

(中時電子報)