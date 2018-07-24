故宮Line貼圖曝光！「你在上 我在下」被狂問何時用？

2018年07月24日 15:15 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

故宮文物珍貴，骨董、字畫等都不是一般人可以收藏得到，連禮品店的東西都貴森森，不過現在終於有小資族可以買得起的商品了！故宮「清明上河圖之小人物內心戲」Line貼圖今天正式上架販售，一組代幣30元，共有24張不同動作、內心戲的小物人貼圖，不過其中一張寫著「你在上，我在下」的貼圖，由於語帶曖昧，引起網友熱議，被狂問「何時用？」

故宮「清明上河圖之小人物內心戲」Line貼圖今天正式上架販售。(圖/翻攝LINE STORE)

故宮博物院日前開放網站Open Data專區「文物查詢下載」及「精選圖像下載」，「故宮精品」粉絲專頁小編擷取故宮院藏清院版《清明上河圖》中的人物，創造出24張Line貼圖，今天在臉書粉絲團PO文「大家引頸期盼的故宮精品的LINE貼圖上架了！！清明上河圖裡頭的小人物們大躍出，他們要說出自己的內心話」。

貼文一出引起網友熱烈回響，不過討論最熱的是其中一張「你在上，我在下」的貼圖，有網友提問「想請教使用時機？」網友則回應「採芒果時」、「還適用于摘龍眼、荔枝、蘋果、木瓜、酪梨…等」、「叫別人換燈泡的時候」；還有人回「不好說」，更引人遐想。

(中時電子報)