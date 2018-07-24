外交部警告：中國今染指東亞青運得逞 明干預他國活動

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中時

對於大陸施壓「東亞奧林匹克委員會」理事會取消台中市2019年主辦首屆「東亞青年運動會」(East Asian Youth Games, EAYG)，外交部今表示，我政府對中國以政治理由傷害民間體育交流及競賽的粗暴作為至感憤怒，並予以強烈譴責。

外交部強調，對於中國政府今日針對台灣、染指東亞青奧而得逞，明日中國也可能干預其他國家的其他活動，我政府呼籲所有理念相近國家，應該更加緊密合作，共同制止中國在國際上具破壞性的作為。

外交部指出，台中市政府主辦明年首屆「東亞青年運動會」，市政府及民間已投入經費及人力全力規劃籌備，惟因中國政治力介入致賽事被迫取消，對台中市政府及市民極為不公，更是對積極準備參賽台灣青年的莫大傷害，也剝奪各國青年選手參賽權益。

外交部指出，於獲知賽事主辦權可能遭中國阻撓的訊息後，即訓令我駐日本、韓國、蒙古代表處，及駐帛琉大使館(兼轄關島業務）等駐外館處，積極力洽各相關理事國的奧委會，支持確保台中市的主辦權。

外交部說，各國對我國主張表示充分理解，惟仍無法阻止中國粗暴作為。而對於日本奧委會對我方的支持，我方表達誠摯感謝。

外交部強調，我政府嚴正要求中國不應再以任何政治理由干預國際體育賽事，並籲請國際社會共同要求中國，政治歸政治，體育歸體育，勿以政治力霸凌體育競賽，干擾國際運動賽事的正常進行，以及各國青年選手的良性交流。

(中時 )

東亞青年運動會被取消 胡志強：… 東亞青運主辦權被取消 丁守中：…

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