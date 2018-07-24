竹市農產運銷公司、蔬菜商會忙生意 不忘關懷弱勢

新竹市蔬菜商業公會以及果菜搬運包裝職業工會等社團組成的愛心參訪團，近日帶著慰問用品至竹東世光教養院慰問院生。（陳育賢攝）

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新竹市蔬菜商業公會以及果菜搬運包裝職業工會等社團組成的愛心參訪團，近日帶著慰問用品至竹東世光教養院慰問院生。（陳育賢攝）
新竹市蔬菜商業公會以及果菜搬運包裝職業工會等社團組成的愛心參訪團，近日帶著慰問用品至竹東世光教養院慰問院生。（陳育賢攝）
新竹市蔬菜商業公會以及果菜搬運包裝職業工會等社團組成的愛心參訪團，近日帶著慰問用品至竹東世光教養院慰問院生。（陳育賢攝）

生活壓力大、果菜市場人人忙碌但也不忘關懷弱勢！新竹市果菜市場的攤商，平常雖然在市場內生意相當的忙碌，每天凌晨天還沒亮就在市場討生活，不過攤商老闆們對於社會公益，弱勢關懷的愛心也不落人後，近日就集合蔬菜商業公會、搬運包裝工會等社團，共同關懷新竹縣竹東世光教養院院生。

由新竹果菜市場內所屬的新竹市蔬菜商業公會，以及果菜搬運包裝職業工會等社團組成的愛心參訪團，近日帶著募集而來的慰問金、營養品、尿布、白米、蔬果以及日常用品，號召了2部遊覽車的攤商成員，至竹東鎮世光教養院慰問參訪，新竹市農產運銷公司總經理倪冠勛也親自到場。

新竹蔬菜商業公會理事長陳聰明表示，新竹果菜市場內的攤商們平常都主動積極的投入參與社會公益，關懷弱勢的各種活動，諸如配合市府的愛心食材捐贈，社區老人共餐的響應等，同時除了公會組織性的活動之外，攤商個人也都會自動自發的投入供應社福機構或獨居老人，弱勢家庭的食材的來源，希望能夠透過這種方式，達到拋磚引玉，全民一起參與社會公益的目的。

而此次參訪活動也希望藉此機會了解院內所收容的院生平常的照顧狀況，希望未來可以提供院方更為需要的物資。

(中時 )

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