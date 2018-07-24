藍正龍騎兩輪12小時來回「中和–拉拉山」：屁股險開花

2018年07月24日 15:15 中時 林淑娟

藍正龍騎機車。（八大）

楊丞琳開車壓力大。（八大）

楊丞琳和藍正龍在台視、八大《前男友不是人》分手多年後，終於解開心結面對彼此，兩人關係回溫，本周還將甜蜜共乘機車，重返當年的約會地點。在劇中騎著機車，帥氣登場的藍正龍透露，學生時期很喜歡騎摩托車，曾經有一次考完期中考，就和一群朋友出動十幾台摩托車，從中和騎到拉拉山再騎回家，前後總共花了12個小時，如今想起這段青春往事，讓他笑說：「真的是瘋了！」也忍不住吐苦水：「騎到屁股好痛啊！」

楊丞琳扮演學生角色時，為戲揣摩不會騎腳踏車，隨劇情發展如今成了自駕開車技術一流的上班女郎，只是鏡頭下，她握著方向盤內心卻非常緊張，「因為我平時沒上路啊！有駕照真的是為了拍戲，私下並沒有在開車。」坐在副駕的藍正龍一邊對戲時一邊充當駕駛教練，因為楊丞琳跟他要求：「麻煩你一個口令一個動作。」

拍攝時，楊丞琳看似淡定，其實壓力很大，藍正龍則不停給她精神鼓勵，稱讚她開得很棒，但楊丞琳仍自嘲：「這麼慢的速度，感覺像一副沒考駕照的樣子啊！」工作人員竟搞笑妙回：「到時就快格播出囉！」

此外，為感謝廣大觀眾朋友的熱情支持，《前男友不是人》將在本週日（29日）下午兩點，於台北SOGO百貨忠孝館舉行原創小說見面簽書會，劇中演員楊丞琳、藍正龍、李杏、海裕芬都將現身會場，與粉絲互動。詳細參加辦法請至「前男友不是人」粉絲團查詢。《前男友不是人》每週五晚間十點在台視頻道、每週六晚間八點在八大戲劇台播出。

(中時 )