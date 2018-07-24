山坡地開發 新北回饋金繳最多

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中時
游昇俯

去年12月底修正《山坡地開發利用回饋金繳交辦法》，使民眾興建自用住宅繳交回饋金增加到11%，因南投縣境內多高山，南投縣長林明溱日前指示縣府農業處訂定自治條例，將自用住宅回饋金訂為3%，不惜牴觸中央法令。然而，林務局表示，山坡地開發程度與境內山坡地面積不一定相關，基隆境內也有92%山坡地，實際課徵回饋金最多縣市，以去年為例，新北市居冠、台中市次之，台北市及苗栗縣並列第三。

為抑制山坡地開發利用，農委會訂有《山坡地開發利用回饋金繳交辦法》，視山坡地開發許可面積，以當期公告土地現值乘以6%至12%計算，唯過往授權地方政府依土地開發程度課徵不同比率回饋金，去年修法後由中央統一訂定收取回饋金比率。

南投縣過去針對自用住宅大多以6%課稅，但該辦法修正後，自用住宅必須改課徵11%。因境內土地95%是山坡地，南投縣長林明溱日前主張自訂自治條例，調降為3%，降低民眾負擔。對此，農委會林務局副局長楊宏志表示，南投此舉牴觸中央法令，恐有行政違失。他說，回饋金比率是依其對環境干擾程度而訂，且限制用途在提供造林所需經費，因近期調整過，不可能再調整。

課徵回饋金目的在針對土地利用，抑制山坡地開發，例如興建鐵、公路課徵6%、農舍9%，設置高爾夫球場則要課徵12%。林務局表示，以106年度課徵回饋金排名，前三名為新北市課徵141件、3.3億元，台中市321件、1.3億元，台北市及苗栗縣並列第三，台北市課徵22件、苗栗課徵179件，皆收取近5800萬元。

林務局指出，山坡地開發程度與縣市境內山地面積不一定相關，基隆轄境山坡地也占了92%，重點在於開發課徵回饋金是否合理。

(中時 )

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