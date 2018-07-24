校園民歌將在宜蘭舊城響起 宜蘭市公所將辦民歌同學會

2018年07月24日 15:37 中時 胡健森

台灣曾經颳起一股「校園民歌旋風」，至今仍有多首膾炙人口的民歌讓人朗朗上口，情不自禁地跟著哼唱，對民歌充滿懷念的民眾有耳福了，宜蘭市公所將在27、28日晚間，在宜蘭市新月廣場舉辦「2018舊城聽老歌～鴉歌民歌同學會」演唱會，邀請到于冠華、黃大軍及陳宏銘等知名歌手演唱經典的校園民歌，與大家一同重溫當年的美好歲月。

「2018舊城聽老歌～鴉歌民歌同學會」將在27、28日晚上7點至9點半在新月廣場登場，除了耳熟能詳的經典民歌，歌手及創作人陳宏銘更特別為這次活動譜寫《舊城聽老歌》將在現場教大家一起哼唱，陳宏銘曾創作過許多讓人感動的作品，由蔡琴演唱，後來被電影《無間道》選中當成電影插曲的《被遺忘的時光》正是他的著名作品；這首歌之後還被導演侯孝賢採用為法國電影《尋找紅氣球》的電影主題曲，並翻譯成法語歌《親親》，在法國也颳起一股音樂旋風。

這場懷念民歌演唱會將呈現早期校園民歌「不插電」自彈自唱演出方式，並開放現場民眾點歌，讓當年純樸自然的校園民歌原汁重現，當天還準備環保杯及洗衣粉等贈品，讓大家在聽好歌的同時也能響應環保。

宜蘭市長江聰淵表示，許多人心中都有一首屬於當年美好青春回憶的校園民歌，希望市民朋友一起闔家到場聆聽經典好歌，讓夏夜中的歌聲串起共同美好回憶，再次感受那個充滿理想、熱情與溫暖的年代，呼籲大家不要錯過這場難得的演唱會。

(中時 )