台中東亞運動會停辦 中華奧會感遺憾、痛心

2018年07月24日 15:38 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

對於東亞奧林匹克委員會（EAOC）今天召開臨時理會，決議停辦2019年台中東亞青年運動會，中華奧會下午開記者會說明，副主席蔡賜爵表示痛心、遺憾。

2019年第一屆東亞青年運動會原預定明年8月24日到31日在台中市舉辦，但是傳出中國大陸方面認為台灣民間近日推動東京奧運正名公投，違反國際奧會規定，在臨時理事會中投票取消台中是主辦權。

蔡賜爵指出，EAOC是以公投活動會對體育族群產生不確定因素，才召開臨時理事會進行決議，投票表決明年東亞青年運動會是否繼續在台中市舉行，9個可以投票的會員國理事來自中國大陸、北韓、韓國、日本、蒙古、澳門、香港及關島，其中關島以觀察員身分參加這次臨時理事會，並沒有投票權利，大會主席也有1票。

經過中華奧會主席林鴻道和秘書長沈依婷現場努力發言捍衛主辦權，最終7票反對在台中舉辦，僅台灣1票贊成，和台灣友好的日本則是放棄投票，目前是無限期停辦，也還沒決定改由哪個地區承辦，以及何時復辦。

蔡賜爵補充，肯定台中市政府確定承辦第一屆東亞青年運動會之後，這幾年的努力，他為此結果感到遺憾、痛心，希望EAOC能夠了解，正名公投只是民眾行使權力，這項公投目前只是連署階段，還沒有結果、也沒有成為政府的政策，政府也沒有主動慫恿這樣的行動。

蔡賜爵也提到，會中日本理事建議停辦決議必須從長計議，最後在今年8月雅加達巨港亞運後再討論，可惜大會主席仍堅決在會中以舉手表決方式定案。

(中時電子報)