台中東亞運動會停辦 中華奧會感遺憾、痛心

東亞奧林匹克委員會（EAOC）24日召開臨時理事會，動用舉手表決，決議取消台中市2019年東亞青年運動會的主辦權。中華奧會24日下午召開記者會，副主席陳士魁（左）、蔡賜爵（右）出席說明。（中央社記者施宗暉攝）

友善列印
中時電子報
／台北報導

對於東亞奧林匹克委員會（EAOC）今天召開臨時理會，決議停辦2019年台中東亞青年運動會，中華奧會下午開記者會說明，副主席蔡賜爵表示痛心、遺憾。

2019年第一屆東亞青年運動會原預定明年8月24日到31日在台中市舉辦，但是傳出中國大陸方面認為台灣民間近日推動東京奧運正名公投，違反國際奧會規定，在臨時理事會中投票取消台中是主辦權。

蔡賜爵指出，EAOC是以公投活動會對體育族群產生不確定因素，才召開臨時理事會進行決議，投票表決明年東亞青年運動會是否繼續在台中市舉行，9個可以投票的會員國理事來自中國大陸、北韓、韓國、日本、蒙古、澳門、香港及關島，其中關島以觀察員身分參加這次臨時理事會，並沒有投票權利，大會主席也有1票。

經過中華奧會主席林鴻道和秘書長沈依婷現場努力發言捍衛主辦權，最終7票反對在台中舉辦，僅台灣1票贊成，和台灣友好的日本則是放棄投票，目前是無限期停辦，也還沒決定改由哪個地區承辦，以及何時復辦。

蔡賜爵補充，肯定台中市政府確定承辦第一屆東亞青年運動會之後，這幾年的努力，他為此結果感到遺憾、痛心，希望EAOC能夠了解，正名公投只是民眾行使權力，這項公投目前只是連署階段，還沒有結果、也沒有成為政府的政策，政府也沒有主動慫恿這樣的行動。

蔡賜爵也提到，會中日本理事建議停辦決議必須從長計議，最後在今年8月雅加達巨港亞運後再討論，可惜大會主席仍堅決在會中以舉手表決方式定案。

(中時電子報)

MLB》大谷翔平開轟 卓奧特單場4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。