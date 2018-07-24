愛買中元採購開跑 現金回饋達2,500萬

2018年07月24日 15:41 工商 劉馥瑜

農曆7月將至，因應中元普渡需求，知名量販業者愛買今（24）宣布，中元採購活動明（25）起正式開跑，祭出多項好康回饋，包括HAPPY GO會員單筆滿2000元享9折（折扣金額以現金抵用券回饋），以不同銀行信用卡或行動支付，還有其他加碼回饋。業者強調，今年回饋力度比往年更大，估計今年中元檔期，愛買將送出價值2,500萬的現金回饋卷，創歷年新高！

愛買統計，每逢中元節期間，大袋裝、成箱餅乾業績暴增6成，飲料及啤酒6罐組買氣增5倍，24罐成箱包裝更是成長20倍；另，近年來進口泡麵銷量每年成長2倍，其中，又以韓國泡麵成長最顯著、銷量占比也最大，

因此，今年愛買中元採購活動，推出超過150款飲品特惠、20多款熱銷飲料整箱裝最低77折起，還有超過50款大包裝&澎湃組合包的餅乾點心，且半數以上是量販獨家或新品，如【可樂果拜拜箱】、【旺旺仙貝香米餅】、【卡滋卡哩卡哩】、【台酒清酒粕玄米果】、【元本山對切海苔】及結合可口奶滋、Oreo捲心酥【美味金福氣】組合包等，都因應中元節推出大包裝及新口味，最低只要49元起。

此外，今年中元節愛買也引進近30款韓流暢銷品項，如月銷10萬碗的辛拉麵進化版【農心超進化辛拉麵濃郁牛骨】、韓國經典美食代表部隊鍋變身泡麵，【農心部隊鍋杯麵】、韓國不倒翁拉麵【超濃厚起司拉麵】。日前造成搶購人潮的小雞麵，也推出新口味【韓式小雞麵酸奶地瓜味】，人氣雞汁風味加上地瓜甜味，部落客評論為「意想不到的好滋味」。

愛買公關經理王佳慧說，中元節是量販年度強檔，拜拜商品優惠也最深，今年愛買推出泡麵、餅乾最低買一送一起，新品及成箱商品備貨數量也較平日多出4成，鼓勵消費者使用手機結帳、利用全館折扣期間、同時享用各品類折扣，就能獲得歷來最深的回饋，估計整個中元檔期業績將比去年增2～3成。

愛買今年中元採購活動7/25至8/28。愛買表示，繼「FriDay錢包」、「Apple Pay」後，愛買行動支付再加入「LINE Pay」，今年LINE Pay更獨家在愛買中元檔期推出用戶優惠，最高回饋Line Points 228點。

(工商 )