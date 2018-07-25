律師說法》女主播僱人跟拍捉姦 法院判無罪的關鍵是...

2018年07月25日 00:05 中時電子報 張達智 中時電子報 文／天秤座法律網、編輯／

天秤座法律網：

報載前女主播因懷疑丈夫王男與林姓女同事有曖昧，僱徵信社拍下丈夫與女同事當眾親暱畫面，並向該名女同事求償精神慰撫金60萬元。但王男以自己座車遭人偷裝GPS衛星追蹤器，且曾遭徵信社人員靠近座車為由，反告女主播及徵信社人員涉犯妨害秘密罪。

經檢察官偵查後，認為女主播及徵信社人員涉犯刑法第315條之1第2款之以錄影及電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪嫌，將一干人等起訴。

法律評析

現今社會普遍使用3C產品拍照、錄影、錄音記錄生活或搜證，但是如果用相關設備窺視他人隱私活動，就侵害了他人隱私權，因此在妨害秘密罪章增訂刑法第315條之1規定，內容是這樣的：「一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。」。

所謂「無故」是指無正當理由，而理由是否正當，應依一般人日常生活經驗法則，由客觀事實作為判斷，例如媒體記者的「新聞自由」經常被主張作為正當理由；若是配偶間懷疑對方有外遇進行跟監，雖是為維持婚姻圓滿，但是法院普遍認為這不能作為正當理由，進而侵犯他人隱私。

「非公開活動」，是指活動不對公眾公開而具有隱密性，且在客觀上所選擇的場所或所使用的設備足以確保活動隱密性而言，例如在私人住宅、公共廁所、租用之「ＫＴＶ」包廂、旅館房間或露營之帳篷內，進行不欲公開之更衣、如廁、歌唱、談判或睡眠等活動均屬之。而汽車使用人雖駕駛汽車於道路，處於利用同一空間之他人可共見共聞的公開狀態，但即使是在公共場合，仍應賦予個人一定程度的隱私權保護，因此，若在他人車輛中裝設竊聽器、GPS衛星追蹤器均已對他人不被追蹤窺視之需求及隱私權造成侵害。

經法院審理後認為，檢察官無法舉證證明徵信社人員確實在王男車上裝設GPS，且基於被告不自證己罪原則，以及徵信社人員提出的跟拍照片均是在公共場所拍攝的，不構成刑法第315之1「他人非公開活動」的要件，因此獲判無罪；女主播的部份，雖然委託徵信社跟監，但是以為徵信社採人工跟監方式才支付高額酬勞，對於裝設GPS一事毫不知情，因此判女主播無罪。

因為通姦罪難以蒐證，多是透過徵信社跟監，但應注意仍不能侵害他人隱私、秘密活動，可以跟監、公開錄影(音)，但是僅限於公開場合，也不能裝設竊聽器或針孔攝影機。若捉姦地點是私人地點，也不能直接衝入，以免觸犯侵入他人住宅罪。

(中時電子報)