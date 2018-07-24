日月潭推水陸空趣味小三鐵 「運動、度假、觀光」三合一旅遊

2018年07月24日 15:48 中時 沈揮勝

縣府觀光處長王源鍾（中）嘗試立式划槳，展露身手、平衡不錯。（沈揮勝攝）

雲品辦「日月潭水陸空趣味小三鐵」，順勢推出七夕情人餐，料好精緻。（沈揮勝攝）

發展多元旅遊、享受健康陽光，日月潭國家風景區管理處推動「三大運動認證．小百岳玩三鐵」，並號召潭區業者參與。雲品溫泉酒店打先鋒，籌辦「日月潭水陸空趣味小三鐵」為系列活動暖身，24日與日管處、縣政府合辦記者會，限額報名、爭取等值10萬元冠軍獎項。

南投縣政府觀光處長王源鍾、日管處副處長郭振陵表示，「三大運動認證．小百岳玩三鐵」為今年日月潭下半年主軸觀光活動之一，從即日起到11月20日，凡完成泳渡、環潭、路跑，以及登貓蘭山或後尖山，其中3項就可獲日管處頒發認證證書。

日月潭雲品溫泉酒店去年與前年都曾辦過「水陸空小三鐵趣味賽」受好評；今年延續往昔，另與日管處、縣政府、魚池鄉公所、日月潭水上觀光遊憩發展協會，以及九族文化村、日月星舞、魚池鄉農會等在地團體和企業合作，再推「日月潭水陸空趣味小三鐵」。

活動日期擇定於8月26及27日共2天1夜賽程，內容包括攀岩、路跑與SUP立槳，搭配集結趣味性質的闖關遊戲，即日起開放報名，限額25組、每組4人，前3名分別可獲等值10萬、5萬與4萬元之獎金或獎品。

為迎接參賽者，報名住房價也特別優惠，詳洽049-2856788或www.fleurdechinehotel.com雲品官網了解細節。

(中時 )