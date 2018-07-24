刑事局推反毒MV 「體大彭于晏」詮釋逼真

2018年07月24日 16:17 中時 林郁平

反毒歌曲「找出口的路」由李兆麟醫師創作。(林郁平攝)

MV由體大學生演出，李道安飾演吸毒後卻被昔日好友逮捕、勒戒的男主角。(林郁平翻攝)

刑事局結合「暑期保護青少年-青春專案」及第2波安居專案，推出反毒MV「找出口的路」，24日在松菸誠品電影院舉辦首映會，現場邀請歌曲創作人李兆麟醫師及藝人鄭進一現身說法，以吸毒對身心的戕害，勸戒大家遠離毒害。

警政署長陳家欽表示，除了剷除販毒的黑暗面外，更應重視關懷、幫忙戒毒者的光明面，救了一個吸毒者，就救了一個家庭，也救了社區，未來說不定能對社會做出貢獻。

這首反毒歌曲創作人李兆麟醫師，多年來從事抗衰老功能醫學，過去曾幫吸毒犯戒毒成功，李表示：「戒毒過程中，醫病雙方都是艱辛、難受的，為此，我便決定寫一首反毒歌曲，希望能透過歌曲預先讓年輕人知道毒品的可怕，所造成的生理負面影響及未來人生旅途上的困擾。」並由他的2名子女演唱，無償授權給刑事局作為反毒宣導活動使用。

鄭進一到場表示，他以前也曾走過這段路，知道吸毒者都會為自己找藉口，但他發現吸不吸毒對創作力無關，反而戒毒後身體變好了，也生了個漂亮可愛的女兒。

刑事局特別找來健康陽光、形象優質的國立體育大學學生拍攝MV，男主角由有「體大彭于晏」之稱的李道安擔綱演出吸毒後卻被昔日好友逮捕、勒戒的男主角，在拘留室演出幻覺、痛苦、翻滾的各種戒斷症狀，逼真程度百分百。在片中擔綱幫助好友回歸社會的暖警，正是目前實際從事毒品防制業務的毒品查緝中心偵查員羅揚，現場也幫安居專案「代言」，呼籲民眾建立友善通報網，若發現社區中有涉毒分子，應主動通報110，還給大眾無毒居住環境。

(中時 )