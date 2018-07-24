東亞青運動會主辦權遭取消》林佳龍：向國際尋求支持

台中市長林佳龍24日對東亞青運動會主辦權遭取消表示，台中市府表達強烈遺憾與嚴正抗議，將據理力爭，與中華奧會討論後續救濟及可能申訴管道，盡一切努力維護權益。（盧金足攝）

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東亞青運動會主辦權遭取消，令訓練多時的選手扼腕，民眾也為遭打壓鳴不平。台中市長林佳龍24日強調，市府表達強烈遺憾與嚴正抗議，該決定傷害台中市及台灣人民，也傷害所有運動選手及奧運精神，以無端政治理由剝奪台中市主辦權及選手參賽權，是相當粗暴的行為，盼國人團結做後盾，將進一步討論後續救濟及可能申訴管道，不僅要表達立場，也向國際尋求支持。

東亞奧林匹克委員會24日召開臨時理事會，取消2019年第一屆東亞青年運動會在台中市舉辦東亞青主辦權遭取消，林佳龍下午在出席一場活動前受訪時指出，台中市在取得東亞青年運動會主辦權後，盡全力籌辦，目前已投入6億7千多萬元預算，建設場館及賽事規劃等均遵守相關規定，符合預期進度。

他說，東亞奧林匹克委員會協會數次至台中針對賽會籌辦情形交流意見，對籌備工作給予高度評價，台中市所做努力也獲各界肯定。

「東亞奧林匹克委員會匆促以政治因素取消明年的賽會，嚴重違反奧運精神及奧會相關規定！」林佳龍強調，市府對此表達強烈遺憾與嚴正抗議。

他在近中午時接獲消息後，台中市府立即與中華奧會及中央體育署展開應變計畫，一致認為賽會取消不僅傷害台中市及台灣人民，也傷害所有運動選手及奧運精神，台中市將據理力爭，與中華奧會討論後續救濟及可能申訴管道，盡一切努力維護權益。

對外界關切場地運用問題，林佳龍指出，台中市舉辦東亞青年運動會，以場地借用理念投入資源，已建設的場館未來都仍可持續使用，例如朝馬、北區國民運動中心，及台灣體育運動大學田徑場、鰲峰山自由車場等，將依據情勢發展再做檢視。

「最大的傷害在於剝奪台中市主辦權及選手參賽權，以政治干涉體育違反青年奧運精神！」林佳龍說，大家所期待的運動盛會被無端政治理由取消，是相當粗暴的行為，受害最大的是本來要參賽的9個國家和地區的年輕運動員，盼國人團結做後盾，相信也會激起國人的支持 ，及世界愛好運動人士的聲援。

(中時 )

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