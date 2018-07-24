神級媽！凱特為了這 生完路易第2天就送喬治上學

劍橋公爵夫人凱特4月23日才生完小王子路易（見圖），24日就恢復正常生活，送大兒子喬治上學。（美聯社）

友善列印
中時電子報

劍橋公爵夫人凱特4月23日生完路易後才7小時，就神采奕奕地抱著小王子出現在世人面前，令人驚豔不已。

不過，更跌破大家眼鏡的，或許是她才生產完一天，生活就徹底恢復正常。據英國《快報》（Express）與《哈囉！》（Hello！）雜誌網24日報導，凱特生產完後，並沒有像多數產婦一樣，躺在床上休息，而是無縫接軌，第二天就帶著大兒子喬治上學去了。

由於喬治第一天上學時，凱特因為嚴重孕吐，被迫錯過這個她心目中的重要日子，而她「卸貨」後的第一件事，當然就是立刻彌補這遺憾。

凱特和威廉王子很愛孩子，他們只要有空，就會盡可能送孩子到學校。據《每日郵報》（DailyMail）報導，36歲的凱特經常送喬治上學，有人看到她在生產完的第二天早上，立刻恢復常態，送寶貝兒子到一年學費達2.3萬美元（近70萬台幣）的倫敦托馬斯巴特希（Thomas's Battersea）學校去上學。

「當凱特這麼做時，其實沒人多看她一眼，」一位家長說，「我們還有位『維多利亞的秘密』（Victoria's Secret）模特兒也送孩子上學，而那些爸爸對她還比較感興趣得多！」

去年9月喬治剛上學時，一臉緊張的模樣，公開露面時，也不時露出羞怯的模樣。不過，據說他私底下不但自信滿滿，而且很快樂，並在學校如魚得水。

事實上，無論是生子前或生子後，凱特總是忙個不停。當年她懷喬治時，還挺著8個月大的孕肚繼續履行王室職責。生完喬治後才短短5星期，她又重返崗位。

而這次為了慶祝喬治5月生日，加上凱特與威廉在8月8日之前都沒有公開活動，因此一家5口還有娘家一同出遊，到加勒比海的私人度假勝地「馬斯帝奎島」（Mustique），總算能暫時遠離大眾關注，好好輕鬆一下。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Secrets from Kate Middleton's school run, including dropping off Prince George the day after giving birth to Louis

哈利梅根有新家？ 英媒：鄰近女…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。