神級媽！凱特為了這 生完路易第2天就送喬治上學

2018年07月24日 15:53 中時電子報 楊幼蘭

劍橋公爵夫人凱特4月23日生完路易後才7小時，就神采奕奕地抱著小王子出現在世人面前，令人驚豔不已。

不過，更跌破大家眼鏡的，或許是她才生產完一天，生活就徹底恢復正常。據英國《快報》（Express）與《哈囉！》（Hello！）雜誌網24日報導，凱特生產完後，並沒有像多數產婦一樣，躺在床上休息，而是無縫接軌，第二天就帶著大兒子喬治上學去了。

由於喬治第一天上學時，凱特因為嚴重孕吐，被迫錯過這個她心目中的重要日子，而她「卸貨」後的第一件事，當然就是立刻彌補這遺憾。

凱特和威廉王子很愛孩子，他們只要有空，就會盡可能送孩子到學校。據《每日郵報》（DailyMail）報導，36歲的凱特經常送喬治上學，有人看到她在生產完的第二天早上，立刻恢復常態，送寶貝兒子到一年學費達2.3萬美元（近70萬台幣）的倫敦托馬斯巴特希（Thomas's Battersea）學校去上學。

「當凱特這麼做時，其實沒人多看她一眼，」一位家長說，「我們還有位『維多利亞的秘密』（Victoria's Secret）模特兒也送孩子上學，而那些爸爸對她還比較感興趣得多！」

去年9月喬治剛上學時，一臉緊張的模樣，公開露面時，也不時露出羞怯的模樣。不過，據說他私底下不但自信滿滿，而且很快樂，並在學校如魚得水。

事實上，無論是生子前或生子後，凱特總是忙個不停。當年她懷喬治時，還挺著8個月大的孕肚繼續履行王室職責。生完喬治後才短短5星期，她又重返崗位。

而這次為了慶祝喬治5月生日，加上凱特與威廉在8月8日之前都沒有公開活動，因此一家5口還有娘家一同出遊，到加勒比海的私人度假勝地「馬斯帝奎島」（Mustique），總算能暫時遠離大眾關注，好好輕鬆一下。

(中時電子報)