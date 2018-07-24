傅崐萁親赴桃園站台力挺 陳學聖：一同找回民心

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中時
楊佳穎

花蓮縣長傅崐萁召開記者會破除參選謠言，力挺國民黨桃園市長候選人陳學聖；而陳學聖24日出席國民黨艱困選區新屋區固本會報時進一步透露，傅崐萁將於26日親自到桃園為陳學聖站台，並就選戰策略交換意見，一同找回民心。

傅崐萁宣布力挺國民黨提名的桃園市長候選人陳學聖之後，桃園市泛藍整合的戰事局面幾乎底定，只剩國民黨前立委楊麗環尚未明確表態。陳學聖在固本會報中則喊話，盼楊麗環也有傅崐萁的高度，以大局為重，全力力挺黨提名的候選人，讓這場內部風波可以早日平息，全力為桃園市民奮戰，自己也願意隨時等待楊麗環方便的時間登門求教，共為大局而努力。

陳學聖進一步指出，中央各項重大建設都在桃園市，顯見桃園是台灣未來經濟的風向球，建設一點都不能馬虎，也不能只是一昧的討好、撒錢。他也說，相信市民的眼睛是雪亮的，自己從政30多年，擔任過直轄市的議員、立委，也當過機關局處首長，對於政策的運作及推行瞭若指掌，實實在在做事且親力親為，在立法院也為弱勢發言，為地方建設爭取預算，絕對值得大家檢驗。

陳學聖接著說，傅崐萁願意力挺，除了憂心民進黨不懂開源也不懂節流，不斷的內耗把台灣搞垮之外，對於自己的為人處事及做事風格也相當認同，並將在26日親自蒞臨桃園站台，兩人將交換意見及策略，把民心拉回。

(中時 )

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