台中東亞青運主辦權被取消 賴揆指示研處申復救濟

友善列印
中時

對於中國以政治手段干預、取消我國2019第一屆東亞青年運動會主辦權，行政院今日表達嚴正譴責。政院表示，中國為政治目的傷害體育發展，以粗暴手段破壞國際體育賽事的舉辦，非文明國家作為，而是國際社會的麻煩製造者；賴揆已指示體育署協助台中市政府及中華奧會提出抗議，並研處申復救濟。

外傳中國為嚇阻台灣正名公投 施壓取消台中東亞青運主辦權。政院表示，東亞青運是亞太各國青年選手發揚體育精神、爭取卓越表現的國際舞台，體育的發展與交流，應是最高也是唯一的考量。而中國為政治目的傷害體育發展，以粗暴手段破壞國際體育賽事的舉辦，非文明國家作為，而是國際社會的麻煩製造者。

賴揆表示，東亞青年運動會是台灣首次舉辦奧運體系的國際賽事，共有來自9個國家與地區的2300名運動員參賽，台中市擔任東亞青年運動會之主辦城市，EAOC曾多次組團至台中視察籌辦進度，籌辦情形皆符合預期進度，此次中國施壓EAOC草率取消本次東亞青年運動會，導致各國參賽選手權益受損，選手辛苦培訓之心血白費，對於承辦城市台中市的努力也極不公平。

政院也指出，東亞青運是大型國際賽事，舉辦受到阻滯，不只台灣代表隊，各國參賽選手的權益都受到嚴重傷害，而承辦城市台中市的努力，台灣人民的熱誠，也受到中國無理的踐踏。

賴揆說，中國蠻橫的行徑，不僅引起台灣人民的反彈，也絕不會受國際社會認同；他已指示體育署，全力協助台中市政府與中華奧會，向東亞奧會（EAOC）提出正式抗議，並全力研處申復救濟，以捍衛我國權益。

(中時 )

傅崐萁親赴桃園站台力挺 陳學聖… 吳敦義回故鄉草屯鎮 籲請鄉親全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。