台中東亞青運主辦權被取消 賴揆指示研處申復救濟

2018年07月24日 17:06 中時 張理國

對於中國以政治手段干預、取消我國2019第一屆東亞青年運動會主辦權，行政院今日表達嚴正譴責。政院表示，中國為政治目的傷害體育發展，以粗暴手段破壞國際體育賽事的舉辦，非文明國家作為，而是國際社會的麻煩製造者；賴揆已指示體育署協助台中市政府及中華奧會提出抗議，並研處申復救濟。

外傳中國為嚇阻台灣正名公投 施壓取消台中東亞青運主辦權。政院表示，東亞青運是亞太各國青年選手發揚體育精神、爭取卓越表現的國際舞台，體育的發展與交流，應是最高也是唯一的考量。而中國為政治目的傷害體育發展，以粗暴手段破壞國際體育賽事的舉辦，非文明國家作為，而是國際社會的麻煩製造者。

賴揆表示，東亞青年運動會是台灣首次舉辦奧運體系的國際賽事，共有來自9個國家與地區的2300名運動員參賽，台中市擔任東亞青年運動會之主辦城市，EAOC曾多次組團至台中視察籌辦進度，籌辦情形皆符合預期進度，此次中國施壓EAOC草率取消本次東亞青年運動會，導致各國參賽選手權益受損，選手辛苦培訓之心血白費，對於承辦城市台中市的努力也極不公平。

政院也指出，東亞青運是大型國際賽事，舉辦受到阻滯，不只台灣代表隊，各國參賽選手的權益都受到嚴重傷害，而承辦城市台中市的努力，台灣人民的熱誠，也受到中國無理的踐踏。

賴揆說，中國蠻橫的行徑，不僅引起台灣人民的反彈，也絕不會受國際社會認同；他已指示體育署，全力協助台中市政府與中華奧會，向東亞奧會（EAOC）提出正式抗議，並全力研處申復救濟，以捍衛我國權益。

(中時 )